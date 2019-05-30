Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalanlar cami avlusunda şekerleme yaptı
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Sıcaktan bunalanlar cami avlusunda şekerleme yaptı

1 saat önce

Ramazan ayında Tokat'ta hava sıcaklıklarının 33 dereceyi bulması nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar cami avlusunda şekerleme yaptı.

Sıcaktan bunalanlar cami avlusunda şekerleme yaptı, System.String[]
Ramazan ayında Tokat'ta hava sıcaklıklarının 33 dereceyi bulması nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar cami avlusunda şekerleme yaptı.

Ramazan'ın son günlerinde hava sıcaklığı hissedilir derecede arttığı Tokat'ta sıcaktan bunalan vatandaşlardan bazılar daha serin olan cami avlusunda namaz vakitlerini bekledi. Ali Paşa Cami avlusunda kimi vatandaşlar sohbet ederken kimileri de şekerleme yapmayı tercih etti. Cami avlusunun oldukça serin olduğunu ifade eden vatandaşlar, ibadetten sonra diğer vakit saatini dinlenerek, sohbet ederek geçirdiklerini kaydetti. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:48 Kaynak: İHA
Tokat, Güncel
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