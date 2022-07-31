Sıcaktan bunalanlar, doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'ndeki plajlara akın etti

ELAZIĞ - Elazığ'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar, doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'ndeki plajlara akın etti.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sıcaklık bölge genelinde etkisini sürdürüyor. Serinlemek isteyen vatandaşlar ise derinliği ile ilk sıralarda yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nün kıyısında bulunan plajlara akın etti. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle Hazar Gölü'nü tercih ediyor. İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresi, apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilerin gözde mekanı oldu. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü'nde tatilcilere şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlar da sağlanıyor.

Havanın çok sıcak olduğunu aktaran Cumaali Zirek, "Ergani'den buraya geldik. Ailecek çocuklarla Ergani'den buraya geldik. Hafta sonunu çocuklarla geçirmek ve serinlemek için burayı tercih ettik. En yakın burası olduğu için bizim de denizimiz burası olur. O yüzden burada çocuklarla beraber hafta sonu serinlememeye geldik" dedi.

Ailesi ve kuzenleriyle birlikte Hazar Gölü'ne geldiğini aktaran Elanur Zirek, "Çok eğlendik. Su oldukça hoş ve serin. Zaten Ergani'de hava çok sıcak olduğu için burada serinledik. Çok hoşuma gitti. Güzel geçti" diye konuştu.

Havanın çok sıcak olduğunu ve serinlemek için Hazar Gölü'ne geldiklerini ifade eden Sude Sedef Bağdat, "Serinlemek için bu tarafa kaçtık. Bir gece kalacağız. Biz ilk gördüğümüzde çok şaşırdık. Burada bir sahil ve plaj var dedik. Açıkçası mutlu olduk. Mekan ve su güzel. Aslında göl suyu gibi değil. Aynı deniz suyu gibi" şeklinde konuştu.

Erzincan'dan geldiklerini dile getiren Cengiz Özen "Burada yüzüyoruz. Bugün de hafta sonu olduğu için geldik. Yüzüp eğlencemize bakıyoruz. Su güzel. Hafif serinletici havası var. Elazığ'ın insanı güzel" diye kaydetti.

Hava sıcaklıklarının bu hafta artış göstermesiyle birlikte yoğun bir ziyaretçi akını olduğunu belirten işletme sahibi İbrahim Bahçeci, "Hazar Gölü suyuyla, doğasıyla çok güzel. Burada plaj ve piknik alanları mevcut. Buraya gelen insanlar günübirlik haftalık tatilini tamamlıyor. Genelde Diyarbakır, Bingöl, Malatya, Tunceli, Muş, Elazığ bölgesinden geliyor. Buraya gelenler mutlu bir şekilde tatilini yapıyor. Plajlarımız ege ve Akdeniz sahilleri aratmıyor. Buradan bir egeye gitmek için yapacağınız tatili burada daha uygun fiyata daha iyi bir şekilde tamamlayabilirsiniz" dedi.