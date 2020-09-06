Sıcaktan bunalanlar Ekşisu mesire alanında serinliyor - Son Dakika

Erzincan'daki doğal güzelliğiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve dünyada yer altı suyu zenginliği bakımından ender alanlar arasında gösterilen Ekşisu mesire alanı, sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin uğrak yeri oldu.

Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki Erzincan Belediyesine ait "Ekşisu" olarak bilinen mesire alanı, doğal maden suyunun yanı sıra tatlı su, kaplıca suyu ve kükürtlü su ile bazı rahatsızlıklarına şifa arayanların adresi haline geldi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde sıcaktan bunalanlar, termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği kent merkezinden Ekşisu mesire alanında su kenarına giderek serinlemeye çalışıyor.

Vatandaşlardan Gürkay Yemlik, serinlemek için ailesiyle Ekşisu mesire alanına geldiğini söyledi.

Yemlik, "Serin ve mükemmel bir doğaya sahip. Herkesin burayı mutlaka gelip görmesini istiyorum. Yaklaşık 1 haftadır sıcaklılar anormal derecede yüksek. Kovid-19 nedeniyle kent merkezinin sıcak havasında bunalanlar şehir merkezine yakınlığı nedeniyle buraya rahatlamak ve serinlemek için geliyor. Özellikle burada yapılan düzenleme sonrası mesire alanı daha da güzelleşmiş." diye konuştu.

Torunu ve ailesi ile vakit geçirmek için mesire alanına geldiğini belirten Rafet Uçar da "Mesire alanında hava serin ve insanı rahatlatıyor. Burada mangalımızı yaktık. Hava sıcaklıkları son zamanlarda çok arttı bu da insanları bunaltıyor. Bizim köyümüzde bulunan sulama barajı aşırı sıcaklar nedeniyle boşalmış durumda." dedi.