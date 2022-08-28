Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü'ne akın etti - Son Dakika
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Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü'ne akın etti

28.08.2022 11:28
Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü'ne akın etti

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü'ne akın ettiELAZIĞ Elazığ'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar, Hazar Gölü'ndeki plajlara akın etti.

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü'ne akın etti

ELAZIĞ Elazığ'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar, Hazar Gölü'ndeki plajlara akın etti.

Elazığ ve bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcaktan bunalan ve serinlemek isteyen vatandaşlar ise hafta sonunu da fırsat bilerek Hazar Gölü'nün kıyısında bulunan plajlara akın etti. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle Hazar Gölü'nü tercih ediyor. İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresi, apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilerin gözde mekanı oldu. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü'nde tatilcilere şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlar da sağlanıyor.

Havanın sıcak olduğunu belirten Emrullah Güçlü, " Diyarbakır'dan buraya serinlemek için geliyoruz. Sivrice güzel bir yer. Çocukları getirdik, gezdiriyoruz. Onlar için değişiklik oluyor. Bunaltıcı havalarda buranın havası bize çok iyi geliyor" dedi.

Tuğba Girgin, "Elazığ'dan geldim. Hava ve Sivrice çok güzel. Bu sene sıcak gidiyor. Gölde serinliyor ve güzel vakit geçiriyoruz. Millet Antalya'ya İzmir veya Muğla'ya gitmek yerine burayı tercih edebilir. Yatırımlar yapılabilir" diye konuştu. Sivas'tan geldiklerini aktaran Nadir Duranay ise "Eşim Elazığlı, tatili fırsat bilerek buraya geldik. Hava sıcak. Bölge anlımda da Elazığ sıcak bir şehrimiz. Bizde serinlemek anlamında kaçamak olarak buraya geldik" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Hazar Gölü, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü'ne akın etti - Son Dakika

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