Sıcaktan bunalanlar hobi bahçeleri ve belediye havuzlarına koştu - Son Dakika
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Sıcaktan bunalanlar hobi bahçeleri ve belediye havuzlarına koştu

02.08.2022 16:01
Sıcaktan bunalanlar hobi bahçeleri ve belediye havuzlarına koştu

Sıcaktan bunalanlar hobi bahçeleri ve belediye havuzlarına koştu Termometrelerin 40 derece sıcaklığın üzerinde gösterdiği Şanlıurfa'da vatandaşlar belediyenin yüzme havuzlarına akın ederken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı yapılan hobi evleri de 65 yaş üstü vatandaşların...

Sıcaktan bunalanlar hobi bahçeleri ve belediye havuzlarına koştu

ŞANLIURFA - Termometrelerin 40 derece sıcaklığın üzerinde gösterdiği Şanlıurfa'da vatandaşlar belediyenin yüzme havuzlarına akın ederken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı yapılan hobi evleri de 65 yaş üstü vatandaşların yeni adresi oluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kendi elleriyle diktiği bahçenin ilk sebzelerini yine kendisi inceledi. Vatandaşlar adına ekilen fidelerin gelişimini gözlemledi. Baharda ekilen fidelerin meyve, sebze vermeye başlamasıyla birlikte canlanan bahçeler, çeşitli türden çiçekler başta olmak üzere, domates, biber, patlıcan, soğan, karpuz gibi organik ürünlerle yeniden renklendi. Ağırlıklı olarak tatil günlerinde bahçelerine giden vatandaşlar bir tarafından yorgunluk atarken diğer yandan da yiyeceği bitkileri yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şehrin göbeğinde 20 dönümlük alanda köy hayatı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi sınırlarında bulunan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün önemli projelerinden biri olan hobi bahçeleri, şehir merkezinde köy hayatı yaşamak isteyen vatandaşlar tarafından hem hafta içi hem de hafta sonları büyük ilgi görüyor. Toplam 20 dönümlük alanda kurulu bahçeler, kura çekimi ile yeni sahiplerine teslim edildi. 2 yıl süresince kullanılacak hobi bahçeleri için şehit ve gazi yakınlarından herhangi bir aidat talep edilmiyor.

Kürek, kazma ve çapalarla bahçelerini kazıp meyve ve sebze yetiştiren emekliler, şehit yakınları, gazi yakınları ve engelsiz bireyler hafta sonlarında yanlarına gelen torunları ve yakınları ile mangal keyfi de yapıyor.

"Vatandaşlarımızın bir dönüm yerim olsun özlemini yerine getirdik"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül her fırsatta hobi bahçelerine giderek bahçelerin kura sonucu belirlenen yeni sahipleriyle bir araya geliyor. Burada onlarla sohbet edip herhangi bir eksikleri olup olmadığını soran Beyazgül, "Şanlıurfa'nın sıcaklığı bugün 47 derece hem şehrin sıcağından bunalan insanlar için burası çok güzel bir yer hem de hayatımda kendime ait bir yerim olsun, bir dönümlük yerim olsun diyen vatandaşlarımızın kendi sebzesini yetiştirebilecekleri güzel bir alan oluşturduk. Burada aynı zamanda çok güzel komşuluklar da ortaya çıkacak. Dostluklar ve arkadaşlıklar oluşacak. Yaşlı insanlarımızın hayatlarına farklı bir bakış açısı, yeni bir umut ve güzellik kattık. Vatandaşlarımız çok mutlu sabah buraya gelerek kahvaltısını yapıyor. Eşiyle, torunlarıyla vakit geçiriyor. Herkes hobi bahçesinde toplanıyor ve ayrı bir güzellik oluyor" dedi.

"Şanlıurfa'nın sıcağından kaçıp hobi bahçelerine geliyoruz"

Şanlıurfa'nın sıcağında Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin merkezinde yapılan ve kent merkezinde köy hayatını yaşamalarına vesile olan hobi bahçelerinin yeni sakinleri kendilerine sundukları imkanlardan ötürü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ederek dört duvar arasından ve sıcaktan kaçarak hobi bahçelerine geldiklerini aktardılar.

Beyazgül mangal talebine kayıtsız kalmadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül vatandaşların mangal talebine de kayıtsız kalmayarak mangal yapabilmeleri için gerekli hazırlığın yapıldığını belirerek vatandaşlarımız en kısa sürede burada aileleriyle torunlarıyla birlikte kebap yapabileceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: İHA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalanlar hobi bahçeleri ve belediye havuzlarına koştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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