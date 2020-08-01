Sıcaktan bunalanlar Kefe Yaylası'na çıkıyor - Son Dakika

Denizli'nin Serinhisar ilçesindeki Kefe Yaylası, sıcak havadan kaçan vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan 1350 metre rakımlı Kefe Yaylası karaçam, kızılçam ve ardıç ağaçlarıyla dikkati çekiyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen sosyal alanlarda lokanta, çay bahçesi, spor alanları, yörük çadırı ve kamp merkezi bulunuyor.

Özellikle yazın sıcaktan ve şehir hayatının stresinden kaçmak isteyenlerin uğrak noktası haline gelen Kefe Yaylası, çadırlarda ve karavan kamp alanlarında konaklamak isteyenlere de ev sahipliği yapıyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaylada özellikle yaz mevsiminin yoğun geçtiğini söyledi.

Bölgede yayla turizminin canlandığını dile getiren Zolan, "Yaylamızda uzun ve kısa süre konaklama imkanı var. Kamp yapmak, dinlenmek, sevdikleriyle rahat ve güvenli bir şekilde vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımızı en iyi şartlarda ağırlıyoruz." diye konuştu.

Burada çadır kuran Mehmet Mert de her yıl birkaç gün yaylada kaldığını belirtti.

Serpil Peker de Didim'den geldiğini ifade ederek, "Eşim burayı geçen yıl internetten buldu. 2-3 gün diye geldik 45 gün kaldık. Havası, doğası çok hoşumuza gitti. Burası mutlaka görülmesi gereken bir yer." dedi.