Sıcaktan bunalanlar Kolak Gölü'ne gidiyor - Son Dakika

Sıcaktan bunalanlar Kolak Gölü'ne gidiyor

Vatandaşlar Kolak Gölü için tanıtım filmi hazırladı

Karavancı Ahmet Yaşar:

"Burnumuzun dibindeki Kolak Gölü'nü sonradan keşfettik"

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde eşsiz manzarası olan Kolak Gölü sıcaklıkların artmasıyla birlikte serin havanın tadını çıkartmak isteyen vatandaşları hafta sonu ağırlamaya başladı. Mahalle halkının kendi hazırladığı tanıtım filmiyle yaz boyunca misafirlerini bekliyor.

Denizli kent merkezine yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan Çameli ilçesinin Kolak Mahallesi'nde bulunan Kolak Gölü, sıcaklıkların artmasıyla birlikte vatandaşların uğrak noktası haline gelmeye başladı. Piknik yapmak isteyenler için oturma alanları, çeşme, otopark ve doğaseverler için de yürüyüş yolları bulunan göl çevresinde karavanlarıyla gelenlerde bulunuyor. Yazın sıcaklığından kurtulmak isteyenler vatandaşlar Kolak Gölünü ziyaret ederek serinliyor. Göl çevresinde bulunan ağaçların farklı tonlarda ki renkleri de eşsiz bir manzara oluşturuyor. Mahallede bulunan vatandaşlar eşsiz güzelliği tanıtmak adına kendi imkanlarıyla tanıtım filmi çekti. Tanıtım filmini sosyal medyada yayınlayarak mahallenin eşsiz güzelliğini tanıttı.

"Burnumuzun dibindeki Kolak Gölü'nü sonradan keşfettik"

Göl çevresinde karavan ile kamp yapan Ahmet Yaşar; "Bizler karavancı olarak gezginleriz. Aslen Denizlili olmakla beraber, yaklaşık 7 yıldır toplam 22 ülke gezdik. Batıdan tutunda Doğuya varıncaya kadar İran'dan, Hollanda, Fransa gibi her yeri gezdik. Burnumuzun dibindeki Kolak Gölü'nü sonradan keşfettik. Sakinliği, huzuru gezdiğimiz, dolaştığımız şeyi hiçbir yerde bulamadım. Çameli Belediyesi, köy muhtarlığı verdikleri hizmet açısından bizi çok mutlu etti. Elektriğin, suyun, tuvaletin olması ve buranın temiz olmasıyla sakinliği, rüzgarı bizi gerçekten Denizlili olarak bizleri çok mutlu etti. Böyle bir imkanı sunduğu için emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik" diye konuştu.

"Herkesi bu eşsiz güzelliği görmeye davet ediyoruz"

Belirli bir süre kent merkezinde yaşadıktan sonra Kolak Mahallesi'nde bulunan evine dönen Mustafa Kemal Yılmaz; "Bizim insanımız çoğu gurbette yaşamaktadır. Kent merkezinde oturmama rağmen artık burada yaşıyorum. Kendi mahallemizin güzelliğine hep birlikte sahip çıkıyoruz. Birliğimiz ve beraberliğimiz olduğu sürece gurbette bulunan yakınlarımız ve yerli ziyaretçilerimiz bu eşsiz manzaranın tadını çıkartarak Kolak Gölü çevresinde 25-26 derece yayla havasıyla serinleyebilir. Çevre illerden buraya kamp, karavanla gezenler ve yürüyüş yapmaya gelenler çok fazla, tüm herkesi bu eşsiz güzelliği görmeye davet ediyoruz" dedi.