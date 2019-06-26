Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalanlar okulun bahçesine koşacak
Son Dakika Güncel Haber

Sıcaktan bunalanlar okulun bahçesine koşacak

1 saat önce

Balıkesir'de okulun bahçesine kurulan seyyar yüzme havuzu, denize gidemeyenlerin yüzünü güldürecek.

Sıcaktan bunalanlar okulun bahçesine koşacak, System.String[]
Balıkesir'de okulun bahçesine kurulan seyyar yüzme havuzu, denize gidemeyenlerin yüzünü güldürecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kepsut Belediyesi tarafından Oktay Koçman Ortaokulu bahçesine seyyar yüzme havuzu kuruldu. Yaz tatiline giren çocukların faydalanması ve yüzme öğrenmeleri için seyyar yüzme havuzu herkesin yüzünü güldürecek. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, "Kepsut'ta eğitim ve öğretim kalitesini arttırmak için çalışmalarımız sürüyor. Genç kardeşlerimizin yaz tatilinde yüzme öğrenmeleri ve eğlenmeleri için böyle bir çalışma düşündük. Yaz kurslarımız önümüzdeki hafta Pazartesi günü başlayacak. Tüm öğrenci kardeşlerimizi kurslarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:51 Kaynak: İHA
kepsut, seyyar, balıkesir, yüzme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı Papaz herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı! Sosyal medya sallandı Şanlıurfa kavruluyor! Rekor sıcaklık sonrası uyarı geldi Türkiye, Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı'nın iadesini istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:24:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalanlar okulun bahçesine koşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]