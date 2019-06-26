Sıcaktan bunalanlar okulun bahçesine koşacak
1 saat önce
Balıkesir'de okulun bahçesine kurulan seyyar yüzme havuzu, denize gidemeyenlerin yüzünü güldürecek.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:51 Kaynak: İHA
'de okulun bahçesine kurulan seyyar yüzme havuzu, denize gidemeyenlerin yüzünü güldürecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kepsut Belediyesi
tarafından Oktay Koçman Ortaokulu bahçesine seyyar yüzme havuzu kuruldu. Yaz tatiline giren çocukların faydalanması ve yüzme öğrenmeleri için seyyar yüzme havuzu herkesin yüzünü güldürecek. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul
, "Kepsut'ta eğitim ve öğretim kalitesini arttırmak için çalışmalarımız sürüyor. Genç
kardeşlerimizin yaz tatilinde yüzme öğrenmeleri ve eğlenmeleri için böyle bir çalışma düşündük. Yaz kurslarımız önümüzdeki hafta Pazartesi günü başlayacak. Tüm öğrenci kardeşlerimizi kurslarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR
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