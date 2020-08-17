Sıcaktan bunalanların adresi: Girlevik Şelalesi - Son Dakika

Sıcaktan bunalanların adresi: Girlevik Şelalesi

Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların yaklaşık 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, serin havası ve doğal güzelliği ile hem şehrin stresinden hem de sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.

Sıcaktan bunalanların adresi: Girlevik Şelalesi, System.String[]

Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların yaklaşık 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, serin havası ve doğal güzelliği ile hem şehrin stresinden hem de sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, kışın suyunun tamamen buz tutması, yazın ise gürül gürül akışıyla her mevsim ziyaretçilerine farklı bir görsel şölen sunuyor.

Ülke genelinde sıcaklıkların artmasıyla şehrin stresinden ve gürültüsünden uzaklaşıp vakit geçirmek için doğayla iç içe olan serin alanlara yönelen vatandaşlar, yaklaşık 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi mesire alanında serinliyor.

Manzarasında fotoğraf çektirmek ya da öz çekim yapmak isteyen birçok kişinin adeta sıraya girdiği şelaleye gelen ziyaretçiler, şelale çevresinde piknik yapma imkanı da buluyor.

Kentin bunaltıcı sıcaklarından bunalıp serinlemek için ailesi Girlevik Şelalesi'ne gelen Volkan Akpınar AA muhabirine, şelalenin eşsiz manzarasına hayran kaldıklarını söyledi.

"Girlevik, serin havası ile insanlara nefes aldırıyor"

Akpınar, ailesi ile ketin stresli ortamından uzaklaşarak doğal ortama geldiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemde ailemle doğal ve kültürel yapısı ile eşsiz bir manzaraya sahip Girlevik Şelalesi'ne gezmeye geldik. Herkese burayı tavsiye ediyorum. serin havası ile insanlara adeta nefes aldırıyor. Kışın ayrı bir güzel, yazın ise ayrı bir güzelliği var. Kentte beton yığınları içerisinde bunalan vatandaşlarımızın mutlaka burayı görmelerini ve tercih etmelerini istiyorum. Mutlaka gelip bu doğal ortamda vakit geçirsinler."

"Ayaklarımı bir dakika suda tutamadım"

Ziyaretçilerden Mehmet Bükümen ise Nevşehir'den kardeşinin düğünü vesilesiyle ilk kez Girlevik Şelalesi'ne geldiğini belirterek, "Sağ olsun damat bey bizi buraya gezmeye getirdi. Gerçekten serin bir havası var, sanki ağustos ayında değilmişiz gibi. Ayaklarımı 1 dakika suyun içerisinde tutamadım. Nevşehir'e benzer bir karasal iklimi var. Ancak ne yazık ki bizde şelale yok. Burayı gerçekten çok sevdim. İnanılmaz güzel bir yer." diye konuştu.

Eşi ile Erzurum'a giderken güzergahlarında bulunduğu için Girlevik Şelalesi'ni görmek isteyen Şule Erdemci de "Yolumuzu uzatarak buraya geldik, Erzurum'a gidiyoruz. Buraya ilk kez geldik, bu sıcakta iyi geldi, serinledik, yiyip yolumuza devam edeceğiz. Güzel ve doğası bozulmamış, görülmeye değer bir yer." dedi.

"Girlevik serinlemek ve mola vermek için güzel yer"

Girlevik Şelalesi'ne 15 yıl önce geldiğini anlatan Burak Erdemci ise şunları kaydetti:

"Girlevik Şelalesi'ne 15 yıl önce geldiğimde burası turistik bir yapı kazanmamıştı. Bugün gördüğüm kadarıyla burası düzenlenerek korunmuş. Girlevik'in hem yolu hem de çevresi düzenlenmiş. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum, hem serinlemek hem de mola vermek için güzel bir yer."

Ziyaretçilerden Necdet Yıldırım da Almanya'nın Köln şehrinden geldiğini ve ilk kez Girlevik Şelalesi'ni gördüğünü aktararak, yurt dışında bulunan tüm hemşehrilerini buraya davet ettiğini söyledi.

Erzincan, Kalecik, Munzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 11:05

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalanların adresi: Girlevik Şelalesi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, altyapı antrenörlüğüne Ekrem Ekşioğlu'nu getirdi Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı Taksiciler arasında "yolcumu aldın" kavgası çıktı! Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi Feci kaza! Motosikletinin kontrolünü kaybeden genç, arkadaşıyla beraber yola savruldu Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü 30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı         
15:33
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı         
14:46
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti         
14:42
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu         
14:18
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı         
14:17
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı         
14:04
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor         
13:55
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor         
13:55
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı         
13:41
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı         
13:32
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı         
13:27
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti         
13:09
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu         
12:36
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu         
12:02
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını         
11:58
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler         
11:30
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı         
11:25
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti         
10:54
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı         
10:49
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı         
09:29
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı         
09:14
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
09:01
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı         
00:24
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu 60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu         
22:29
Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi         
21:20
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü         
20:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2020 18:09:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıcaktan bunalanların adresi: Girlevik Şelalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei