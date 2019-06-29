Sıcaktan bunaldılar Asar Deresi'ne atladılar
1 saat önce
Hava sıcaklıklarının iyice arttığı Düzce'de çocuklar serinlemek için kendilerini Asar Deresi'ne attılar.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:25 Kaynak: İHA
Hava sıcaklıklarının iyice arttığı Düzce
'de çocuklar serinlemek için kendilerini Asar Deresi'ne attılar.
Hava sıcaklıkları son dönemde vatandaşları bunaltırken, çocuklar çareyi Asar Deresi'nde buldular. Sıcaktan bunalan çocuklar Asar Deresi'nde yüzerek serinlemeye çalıştılar. Hallerinden oldukça memnun görünen çocuklar saatlerce su içinde oynayarak hem serinlediler hem eğlendiler. - DÜZCE
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