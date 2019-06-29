Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunaldılar Asar Deresi'ne atladılar
Son Dakika Güncel Haber

Sıcaktan bunaldılar Asar Deresi'ne atladılar

1 saat önce

Hava sıcaklıklarının iyice arttığı Düzce'de çocuklar serinlemek için kendilerini Asar Deresi'ne attılar.

Sıcaktan bunaldılar Asar Deresi'ne atladılar, System.String[]
Hava sıcaklıklarının iyice arttığı Düzce'de çocuklar serinlemek için kendilerini Asar Deresi'ne attılar.

Hava sıcaklıkları son dönemde vatandaşları bunaltırken, çocuklar çareyi Asar Deresi'nde buldular. Sıcaktan bunalan çocuklar Asar Deresi'nde yüzerek serinlemeye çalıştılar. Hallerinden oldukça memnun görünen çocuklar saatlerce su içinde oynayarak hem serinlediler hem eğlendiler. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:25 Kaynak: İHA
Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nu şaşkına çeviren olay: İBB binası önüne deterjan döktüler Kahramanmaraş'ta 30 bin ton tarhana üretiliyor Yeni dönem askerlik sistemi ile Koliva grubunun üyeleri asker oluyor Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 13:36:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunaldılar Asar Deresi'ne atladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]