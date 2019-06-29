Sıcaktan etkilenen yavru kuşlara elleriyle su içirdi
55 dakika önce
Siirt'te bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ederken vatandaşlar, sıcaklardan etkilenen hayvanlara elleri ile su içirip ıslatarak serinletmeye çalıştı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:08 Kaynak: İHA
'te bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ederken vatandaşlar, sıcaklardan etkilenen hayvanlara elleri ile su içirip ıslatarak serinletmeye çalıştı.
Siirt'in Eruh
ilçesinde İsmail Eşin adlı vatandaş, bağda fıstık ağacının dalında öten kuşları gördü. Sıcaklığın 42 dereceyi bulduğu ilçede güneşin altında kalan yavru kuşların susadığını düşünen hayvansever, eline aldığı su şişesinin kapağını su doldurarak yavru kuşların yanına gitti. Yavru kuşlar ürkse de suyu görünce içmeye başladır. Eşin'in bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - SİİRT
Seçimden sonra İstanbullulara "mangalı ellerimle yakacağım" diyen belediye başkanı sözünü tuttu
Ekrem İmamoğlu'nu şaşkına çeviren olay: İBB binası önüne deterjan döktüler
Balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç kayboldu
Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi