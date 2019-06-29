Son Dakika Haberleri: Sıcaktan etkilenen yavru kuşlara elleriyle su içirdi
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Sıcaktan etkilenen yavru kuşlara elleriyle su içirdi

55 dakika önce

Siirt'te bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ederken vatandaşlar, sıcaklardan etkilenen hayvanlara elleri ile su içirip ıslatarak serinletmeye çalıştı.

Sıcaktan etkilenen yavru kuşlara elleriyle su içirdi, System.String[]
Siirt'te bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ederken vatandaşlar, sıcaklardan etkilenen hayvanlara elleri ile su içirip ıslatarak serinletmeye çalıştı.

Siirt'in Eruh ilçesinde İsmail Eşin adlı vatandaş, bağda fıstık ağacının dalında öten kuşları gördü. Sıcaklığın 42 dereceyi bulduğu ilçede güneşin altında kalan yavru kuşların susadığını düşünen hayvansever, eline aldığı su şişesinin kapağını su doldurarak yavru kuşların yanına gitti. Yavru kuşlar ürkse de suyu görünce içmeye başladır. Eşin'in bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:08 Kaynak: İHA
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