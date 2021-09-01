Üye Girişi
DİYARBAKIR - Sıcaktan kaçan Diyarbakırlıların izole rotası Sinek Çayı: Balıkların ayaklarına dokunmasının keyfini çıkarıyorlar - Son Dakika

DİYARBAKIR - Sıcaktan kaçan Diyarbakırlıların izole rotası Sinek Çayı: Balıkların ayaklarına dokunmasının keyfini çıkarıyorlar

01.09.2021 13:01

Diyarbakır'da sıcak havadan bunalan ve yeni tip koronavirüs salgını sürecinde izole bir yer arayanlar, Sinek Çayı'nda serinlemenin ve doğa ile baş başa kalmanın keyfini yaşıyor.

Diyarbakır'da sıcak havadan bunalan ve yeni tip koronavirüs salgını sürecinde izole bir yer arayanlar, Sinek Çayı'nda serinlemenin ve doğa ile baş başa kalmanın keyfini yaşıyor.

Yüzlerce yıldır şifa dağıtan kaplıcaları, kaya tırmanışı ve rafting tutkunlarının yeni rotası Sinek Çayı ve Kanyonu, efsanelere konu olan ve peribacalarını andıran Gelincik Dağı, Yabanardı Mahallesi'ndeki gizli hazine İkiz Şelaleler ve doğa yürüyüş parkuru gibi çok sayıda tarihi, kültürel ve doğal güzelliği bünyesinde barındıran ilçe, turistlerin ilgi odağı oluyor.

Termal ve doğa turizminde önemli bir yere sahip olan Diyarbakır'ın Çermik ilçesi, 40 dereceyi aşan sıcak havadan bunalanların ve sakin bir yer arayanların ilgisini çekiyor.

Serinlemek ve doğayla baş başa kalmak isteyenler ilçede Sinek Çayı'nı tercih ediyor.

"Misafirlerimiz için gereken hizmetleri sunuyoruz"

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, AA muhabirine, ilçenin sıcak aylarda yoğun bir şekilde misafir ağırladığını dile getirdi.

Bölge turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ilçede turizmi canlandırmak için birçok proje yürüttüklerini anlatan Karamehmetoğlu, "Temizlik, rehberlik, mesire alanlarında alt ve üstyapı çalışmaları başta olmak üzere misafirlerimiz için gereken hizmetleri sunuyoruz." dedi.

Son günlerde artan sıcakların da etkisiyle Çermik'in izole rota arayışında olanların tercihi konumuna geldiğini ifade eden Karamehmetoğlu, hem Kaymakamlık hem de Belediye olarak salgın tedbirleri kapsamında denetimlerini sıkı tuttuklarını aktardı.

"Burası gizli bir cennet gibi"

Sinek Çayı'nda işletmecilik yapan Nebi Karamehmetoğlu da salgın nedeniyle uzun süre kapalı olan hizmet sektöründeki birçok işletme gibi yaz aylarıyla birlikte misafirlerine kavuştuklarını dile getirdi.

İnsanların salgın döneminde ve sıcak günlerde sakin yer arayışına girdiğini belirten Karamehmetoğlu, şöyle devam etti:

"İnsanlar açık alanları arıyor. Burası gizli bir cennet gibi. Doğal bir şelalemiz var. İnsanlar burada hizmet alıyor. Diyarbakır olarak son günlerde en sıcak zamanımızı yaşıyoruz. Üzüm ve incir sıcakları dediğimiz bu dönem insanları evinde bunalttı. İnsanlar sıcaktan kaçmak için serin yerler arıyor. Diyarbakır'da da en uygun ilçe Çermik."

Ziyaretçilerden tek isteklerinin salgın ve genel temizlik kurallarına uymaları olduğunu belirten Karamehmetoğlu, müşteri yoğunluğuna ilişkin bilgi verirken hafta içi ortalama 30-40 aile, hafta sonu özellikle pazar günleri 100 aileye kadar çıktıklarını belirtti.

Buradaki işletmelerde suya girilen yerlerin suyun derin olmamasından dolayı güvenli olduğunu söyleyen Karamehmetoğlu, "Burada piknik alanı ve lokanta bulunuyor. Buraya gelenler sabah kahvaltısını yapıyor, akşama kadar vakit geçiriyor. Çocuklar suda yüzüyor, serinliyor. Burası sıcaktan bunalanların adresi." diye konuştu.

"Huzur verici bir ortam"

Ailesiyle ilçeye zaman geçirmeye gelen Abdullah Kanat da "Burayı ilk defa gördük. Böyle güzel bir yer olduğunu bilmiyorduk. Havası güzel. Diyarbakır çok sıcak ve durulacak gibi değil. Biz de buraya geldik, huzur verici bir ortam. Salgından dolayı evlerde bunalmıştık." ifadesini kullandı.

Kanat, Sinek Çayı'na kurulan masalarda oturup çay içerken balıkların ayaklarına dokunmasının da ayrı bir keyif olduğunu dile getirdi.

Ziyaretçilerden Faik Değer ise salgın döneminde uzun süre evde kaldıklarını ve sıkıntılar yaşadıklarını anlattı.

Buraya daha önce geldiğini ve çok beğendiği için ailesini de getirdiğini anlatan Değer, şelalesi ve suyu ile mükemmel bir yer olduğunu belirtti.

Değer, "Aşırı derecede sıcaklık var ve şehir çekilmez hale geldi. İnsanlar serin bir yere gitmek istiyor. Çoğu kişi buraları keşfetmemiş ama burası saklı bir cennet gibi. Buraya gelmeyi herkese tavsiye ederim." dedi.

DİYARBAKIR - Sıcaktan kaçan Diyarbakırlıların izole rotası Sinek Çayı: Balıkların ayaklarına dokunmasının keyfini çıkarıyorlar
DİYARBAKIR - Sıcaktan kaçan Diyarbakırlıların izole rotası Sinek Çayı: Balıkların ayaklarına dokunmasının keyfini çıkarıyorlar
DİYARBAKIR - Sıcaktan kaçan Diyarbakırlıların izole rotası Sinek Çayı: Balıkların ayaklarına dokunmasının keyfini çıkarıyorlar
DİYARBAKIR - Sıcaktan kaçan Diyarbakırlıların izole rotası Sinek Çayı: Balıkların ayaklarına dokunmasının keyfini çıkarıyorlar
DİYARBAKIR - Sıcaktan kaçan Diyarbakırlıların izole rotası Sinek Çayı: Balıkların ayaklarına dokunmasının keyfini çıkarıyorlar
DİYARBAKIR - Sıcaktan kaçan Diyarbakırlıların izole rotası Sinek Çayı: Balıkların ayaklarına dokunmasının keyfini çıkarıyorlar
DİYARBAKIR - Sıcaktan kaçan Diyarbakırlıların izole rotası Sinek Çayı: Balıkların ayaklarına dokunmasının keyfini çıkarıyorlar
DİYARBAKIR - Sıcaktan kaçan Diyarbakırlıların izole rotası Sinek Çayı: Balıkların ayaklarına dokunmasının keyfini çıkarıyorlar
DİYARBAKIR - Sıcaktan kaçan Diyarbakırlıların izole rotası Sinek Çayı: Balıkların ayaklarına dokunmasının keyfini çıkarıyorlar

Toros Dağları, Diyarbakır, Termal, Çermik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Sıcaktan kaçan Diyarbakırlıların izole rotası Sinek Çayı: Balıkların ayaklarına dokunmasının keyfini çıkarıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! İsrail güçleri Kudüs'te 'Genç Müslüman Kadınlar' okuluna baskın düzenledi 13:50 Son dakika! İsrail güçleri Kudüs'te 'Genç Müslüman Kadınlar' okuluna baskın düzenledi Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi 13:39 Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti 13:15 Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı 12:56 Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, 11:51 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim 11:44 Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi 11:07 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti 10:44 Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti

Son Dakika Haberleri
13:50 Son dakika! İsrail güçleri Kudüs'te 'Genç Müslüman Kadınlar' okuluna baskın düzenledi
13:39 Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi
13:22 Kabil'i kana bulayan saldırı, İngilizler tarafından biliniyormuş! Mail attıkları insanları ölüme yollamışlar
13:19 Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu
13:14 Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti
13:09 Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak
12:55 Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı
12:42 İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor
12:01 Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, "müşteki sanık" olarak gösterilmesine itiraz etti
11:50 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi
A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı         
14:03
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu         
13:19
Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak         
13:09
İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor         
12:43
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet         
11:48
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi         
10:44
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül         
10:08
Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi         
10:04
Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var         
09:57
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış         
23:41
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 14:11:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR - Sıcaktan kaçan Diyarbakırlıların izole rotası Sinek Çayı: Balıkların ayaklarına dokunmasının keyfini çıkarıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement