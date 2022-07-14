Sıcaktan kaçan soluğu denizde aldı - Son Dakika
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Sıcaktan kaçan soluğu denizde aldı

14.07.2022 10:33

Sıcaktan kaçan soluğu denizde aldı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası olan Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarındaki 'Kızkalesi'nde bayram sonrasında da devam eden tatil nedeniyle yoğunluk sürüyor Sıcaklıkların her gün birazda daha...

Sıcaktan kaçan soluğu denizde aldı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası olan Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarındaki 'Kızkalesi'nde bayram sonrasında da devam eden tatil nedeniyle yoğunluk sürüyor

Sıcaklıkların her gün birazda daha artmasıyla Kızkalesi başta olmak üzere bölge deki tüm sahiller doldu

MERSİN Türkiye'nin turizm merkezleri arasında önemli bir yere sahip olan Kızkalesi başta olmak üzere Mersin sahillerinde bayram sonrasında da yoğunluk yaşanıyor. Sıcaktan bunalan ve 9 günlük tatilin son günlerini değerlendiren vatandaşlar denizin keyfini çıkartıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası olan Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarındaki 'Kızkalesi'nde bayram sonrasında da yoğunluk sürüyor. Hem bayram da hem de bayram sonrasında 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar altın kumuyla bilinen Kızkalesi başta olmak üzere bölgedeki sahilleri tercih etmeyi sürdürdü. Bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaşan oteller, şimdi de tatilin son günlerinde gelen tatilcileri ağırlıyor. Sıcaklığın 37-38 derecelere ulaştığı bu günler de tatilciler denizde serinleyip, kumsal da güneşlenirken, çeşitli su sporları aktivitelerine katılarak eğleniyor. Yaz tatili fırsatını aileleriyle Kızkalesi'nde değerlendiren çocuklarda, denizin güzel olduğunu ama bazen kıyıların pis bırakıldığını aktararak uyardı.

Malatya'dan geldiğini anımsatan tatilcilerden Bülent Engin," Mersin'de Kızkalesi plajında tatil yapıyoruz. Yakınlarımızdan duymuştuk sahilin denizin, kumun güzel olduğunu, çok beğendik çok güzel" dedi. Kahramanraş'tan gelen Burak ve Dilek Şapkalı çifti de" Deniz çok güzel. Her yaz buradayız. Hafta sonuna da kadar burada tatil yapacağız" diye konuştu. Şanluırfa'dan hem tatil hem de iş için geldiğini belirten Müslüm Küçükköse de, Kızkalesi'nde denize girmenin ayrı bir güzel olduğunu belirterek, her kesin görmesini tavsiye etti.

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Kaynak: İHA

Kızkalesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaktan kaçan soluğu denizde aldı - Son Dakika

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