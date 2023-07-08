Sıcaktan kapı ve pencerelerini açanların evlerine giren şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sıcaktan kapı ve pencerelerini açanların evlerine giren şüpheli yakalandı

08.07.2023 17:04

Mersin'de hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi, son girdiği evde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kapı ve pencereleri açık bırakan şahsı tespit etti. Şüpheli, güvenlik kameraları ve yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Sıcaktan kapı ve pencerelerini açanların evlerine giren şüpheli yakalandı

MERSİN - Mersin'de 7 farklı evden hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir kişi, son girdiği evde yakayı ele verdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde artan hava sıcaklıklarından dolayı açık tutulan kapı ve pencerelerden, askıcılık yöntemiyle evlere giren bir şahsın olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.D. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda polis şüpheliyi son girdiği evde kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaktan kapı ve pencerelerini açanların evlerine giren şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
19:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde enflasyonu düşürmek var
19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde enflasyonu düşürmek var
19:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Çipras göndermesi: Kılıçdaroğlu 12 seçim kaybetti hala istifa etmedi
19:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Çipras göndermesi: Sen tüm seçimleri kaybettin, hala burada duruyorsun
18:57 MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından spor camiasından peş peşe taziye mesajları geldi
18:53 Hayatını kaybeden Özkan Uğur için spor dünyasından peş peşe taziye mesajları
18:26 Kartalın Trafoya Girmesi Sonucu Çıkan Yangında 1 Milyon TL Zarar
18:24 Kartalın trafoya konması nedeniyle çıkan yangında 1 milyon TL zarar meydana geldi
18:20 Özkan Uğur'un Ölümü Cennet Mahallesi Oyuncularını Derinden Etkiledi
18:16 Özkan Uğur'un ölümü Cennet Mahallesi dizisinin oyuncularını kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2023 20:02:13. #1.11#
SON DAKİKA: Sıcaktan kapı ve pencerelerini açanların evlerine giren şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement