Sıcaktan kapı ve pencerelerini açanların evlerine giren şüpheli yakalandı

MERSİN - Mersin'de 7 farklı evden hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir kişi, son girdiği evde yakayı ele verdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde artan hava sıcaklıklarından dolayı açık tutulan kapı ve pencerelerden, askıcılık yöntemiyle evlere giren bir şahsın olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.D. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda polis şüpheliyi son girdiği evde kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.