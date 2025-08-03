Ülke genelinde kavurucu sıcaklar devam ederken, vatandaşlar birkaç gün etkili olan yağışlı havaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak etti. Beklenen açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.
Meteoroloji'nin 4-8 Ağustos 2025 tarihli hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde sıcak havalar etkisini sürdürmeye devam etse de, yağışlar da yeniden gelecek. İstanbul başta olmak üzere bazı bölgelerde hafta ortasında sağanak yağışlar etkili olacak.
Özellikle salı ve çarşamba günleri İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 30 derecenin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporu şu şekilde:
Son Dakika › Hava Durumu › Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde! Sağanak yağış geliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?