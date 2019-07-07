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Sıcaktan korunmak için hurdalardan şemsiye yaptı

17 dakika önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde işçilik yaparak geçimini sağlayan Şaban Özer (58), hurda parçalarından yaptığı özel şemsiye ile kendisini 40 derece sıcaktan koruyor.

Sıcaktan korunmak için hurdalardan şemsiye yaptı, System.String[]
MERSİN'in Silifke ilçesinde işçilik yaparak geçimini sağlayan Şaban Özer (58), hurda parçalarından yaptığı özel şemsiye ile kendisini 40 derece sıcaktan koruyor.
Sıcaklığın 40 derece, nemin ise 55 derece olduğu Silifke'de geçimini sağlamak için güneş altında çalışmak zorunda olan şantiye işçisi Özer, ilginç bir şemsiye icat etti. Özer, hissedilen derecenin 45'ten fazla olduğunu, bu nedenle kendisini sıcaktan korumak için böyle bir şemsiye yaptığını söyledi. 
Hurda alüminyum parçalarını birleştirip, üzerini bezle kapladığını belirten Özer, atıl durumdaki plastik ilaç pompasını da sırtına takarak parçaları desteklediğini kaydetti. Şapkanın güneşten yeterince korumaması üzerine bu derme çatma düzeneği hazırladığını anlatan Özer, "Böylelikle hareket halindeyken bile güneşten korunuyorum. Tabii ki yine sıcak oluyor, ama en azından güneşin dik ışınları etki etmiyor" dedi.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:27 Kaynak: DHA
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