Sıcaktan ölen köpeğin sahibine 7 bin 802 lira ceza
9 saat önce
ANTALYA'da, evin çatısına zincirle bağlanan ve sıcak hava nedeniyle hayatını kaybeden köpeğin sahibine 7 bin 802 TL idari para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:02 Kaynak: DHA
ANTALYA'da, evin çatısına zincirle bağlanan ve sıcak hava nedeniyle hayatını kaybeden köpeğin sahibine 7 bin 802 TL idari para cezası kesildi. Manavgat
'ın Yayla Mahallesi
'ndeki 2 katlı evin çatısına sahibi tarafından zincirle bağlanan pitbull cinsi köpek, sıcaktan korunmak için gölgeye sığınmaya çalıştı. Ancak bağlı olduğu zincir nedeniyle başarılı olamadı. Köpeğin yaşadığı zor anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına kaydedildi. Köpeğin sosyal medyada yayılan görüntüleri hayvanseverlerin tepkisini topladı. Köpeği kurtarmak için harekete geçen bir grup hayvansever, hayvanın öldüğünü öğrendi.
Bunun üzerine Antalya
Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, köpeğin sahibi hakkında 'yasaklı ırk bulundurmak', 'hayvanı sıcağa maruz bırakmak' ve 'ölümüne sebep olmak'tan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası Manavgat Kaymakamlığı'nca köpeğin sahibine 7 bin 802 TL idari para cezası kesildi.
Yabancı uyruklu kadınları katalogla fuhşa zorlayan çeteye yapılan operasyonda 9 kişi tutuklandı Restorasyon skandalı fırtınayla yeniden ortaya çıktı! Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor 70 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi 7,5 ayda 13,5 milyon lira kaybetti