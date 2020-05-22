Sıcaktan ve kısıtlamalardan bunalan Adanalılar yaylalara akın etti - Son Dakika

Sıcaktan ve kısıtlamalardan bunalan Adanalılar yaylalara akın etti

Adanalılar yarın başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çareyi şehirden uzaklaşmakta buldu

ADANA - Adana'da sıcaklar ve korona kısıtlamalarından bunalan vatandaşlar, bayramı ferah bir ortamda geçirmek için yaylalara akın etti.

Doğal manzarası, temiz havası ve serinliği ile dinlenme alanı olan Aladağ, Horzum yaylası, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli'ye doğru yola çıkan vatandaşlar, güvenlik güçleri kontroller sırasında korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Hafta sonu yasak olacağı için Cuma gününden yaylaya kaçtıklarını dile getiren vatandaşlar, jandarma ve polis noktalarında gerçekleştirilen uygulamadan memnun olduklarını kaydetti.