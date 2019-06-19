Siccin 6 Filmi
15 dakika önce
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Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:54 Kaynak: InterSinema.com
Siccin serisinin devam halkası olan korku türündeki film
in yönetmen koltuğunda bir kez daha Alper Mestçi oturuyor.Yönetmen:
Alper MestçiSenaryo:
Alper MestçiOyuncular:
Merve Ateş, Adnan Koç, Dilara Büyükbayraktar, Fatih Murat Teke, Sibel Aytan, Hüseyin Taş, Gönül Ürer, Deniz Kiziroğlu, Cemre Kiziroğlu, Ergin Kılıkçıer, Kurtuluş ŞakirağaoğluFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Siccin 6Yapımcı Firma:
Muhteşem FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
09.08.2019Siccin 6 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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