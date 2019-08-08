Siccin 6 Fragman

Genç bir adam olan Yaşar, babasının ölümü sonrası zor zamanlar geçirir. Babasından kalan miras, Yaşar'ın üvey annesi ile sorun yaşamasına neden olur.

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Genç bir adam olan Yaşar, babasının ölümü sonrası zor zamanlar geçirir. Babasından kalan miras, Yaşar'ın üvey annesi ile sorun yaşamasına neden olur. Bu sırada aynı evde yaşadığı baldızı Canan'ın kendisine aşık olduğunu öğrenen Yaşar büyük bir şok geçirir. Yaşar bir yandan miras meselesi bir yandan da baldızı ile uğraşırken, evde de bir takım tuhaf olaylar yaşandığını fark eder. Yaşar'ın akli dengesi bozuk olan kızı Efsun'un karanlık geçmişinin gün yüzüne çıkması işlerin daha da karışmasına neden olur. Efsun'un karanlık geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan ailenin yaşadığı acı, onlar için henüz başlangıçtır.

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