Sichuan'ı Vuran Depremde Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Altı Kişi de Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sichuan'ı Vuran Depremde Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Altı Kişi de Yaralandı

01.06.2022 21:52
Sichuan'ı Vuran Depremde Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Altı Kişi de Yaralandı

CHENGDU, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Ya'an kenti deprem yardım merkezinin verdiği bilgiye göre, kenti sarsan depremde bir kişinin hayatını kaybettiği ve altı kişinin de yaralandığı teyit edildi.

CHENGDU, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Ya'an kenti deprem yardım merkezinin verdiği bilgiye göre, kenti sarsan depremde bir kişinin hayatını kaybettiği ve altı kişinin de yaralandığı teyit edildi. Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), Sichuan'ın Ya'an kentinin Lushan ilçesini sarsan 6,1 büyüklüğündeki depremin Çarşamba günü Beijing saatiyle 17.00'de gerçekleştiğini belirtti. CENC, "Depremin 17 kilometre derinliğindeki merkez üssünün 30,4 derece kuzey enleminde ve 102,9 derece doğu boylamında olduğu gözlemlendi" dedi.

Bu depremi, saat 17.03'te yine Ya'an kentine bağlı Baoxing ilçesini sallayan 4,5 büyüklüğünde başka bir deprem takip etti. Kentin deprem yardım merkezi, Çarşamba günü 18.30 itibariyle tüm kayıpların Baoxing ilçesinde yaşandığını bildirdi. Ya'an, deprem için en yüksek ikinci seviye deprem yardımını etkinleştirdi ve hasar tespiti de gerçekleştiriliyor. Acil kurtarma, silahlı polis, itfaiye, sağlık sektörü ve kamu güvenliği bürosundan 800'den fazla personel, yaralıların aranması ve kurtarılması, yolların onarılması ve afetten etkilenen sakinlerin yeniden yerleştirilmesi için hızlı şekilde depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

YORUMLAR
500
Deneyler Çin'in Burun İçi Kovid-19 Aşısının Etkili Olduğunu Gösterdi Deneyler Çin'in Burun İçi Kovid-19 Aşısının Etkili Olduğunu Gösterdi Çin'de Deniz Çiftliğinde Çalışan Balıkçılar Çin'de Deniz Çiftliğinde Çalışan Balıkçılar
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Haziran, Sichuan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sichuan'ı Vuran Depremde Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Altı Kişi de Yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:39 Mersin'deki su kanalı kırmızı renge büründü, yetkililer anında müdahale etti
21:37 Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı
21:18 Ailesiyle birlikte pikniğe giden 7 yaşındaki çocuk ortadan kayboldu! 4 saatlik çalışma sonucunda çocuk evinde bulundu
21:16 Sultanbeyli'de 17 yaşındaki genç kıza cinsel istismar iddiasının şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi
21:11 Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı
21:03 Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi
20:26 Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak
20:24 Büyükçekmece'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 21:58:34. #1.12#
SON DAKİKA: Sichuan'ı Vuran Depremde Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Altı Kişi de Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement