Sichuan'ı Vuran Depremde Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Altı Kişi de Yaralandı

CHENGDU, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Ya'an kenti deprem yardım merkezinin verdiği bilgiye göre, kenti sarsan depremde bir kişinin hayatını kaybettiği ve altı kişinin de yaralandığı teyit edildi. Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), Sichuan'ın Ya'an kentinin Lushan ilçesini sarsan 6,1 büyüklüğündeki depremin Çarşamba günü Beijing saatiyle 17.00'de gerçekleştiğini belirtti. CENC, "Depremin 17 kilometre derinliğindeki merkez üssünün 30,4 derece kuzey enleminde ve 102,9 derece doğu boylamında olduğu gözlemlendi" dedi.

Bu depremi, saat 17.03'te yine Ya'an kentine bağlı Baoxing ilçesini sallayan 4,5 büyüklüğünde başka bir deprem takip etti. Kentin deprem yardım merkezi, Çarşamba günü 18.30 itibariyle tüm kayıpların Baoxing ilçesinde yaşandığını bildirdi. Ya'an, deprem için en yüksek ikinci seviye deprem yardımını etkinleştirdi ve hasar tespiti de gerçekleştiriliyor. Acil kurtarma, silahlı polis, itfaiye, sağlık sektörü ve kamu güvenliği bürosundan 800'den fazla personel, yaralıların aranması ve kurtarılması, yolların onarılması ve afetten etkilenen sakinlerin yeniden yerleştirilmesi için hızlı şekilde depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.