Son Dakika Haberleri: 'Sicil'in Koç'a faturası 30 gün
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'Sicil'in Koç'a faturası 30 gün

22 dakika önce

PFDK, 'sportmenliğe aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle' Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verdi.

'Sicil'in Koç'a faturası 30 gün, System.String[]

PFDK, 'sportmenliğe aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle' Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verdi. Koç bu nedenle cumartesi günkü derbide protokol tribününde yer alamayacak ancak dilerse locada veya başka bir tribünde takip edebilecek. Koç, G. Saray Teknik Direktörü Fatih Terim için "Futbolculuk ve hocalık  döneminde onun kadar ceza alan biri yok. Sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Koç, Terim'in " Türkiye'de maçlar masada, Şampiyonlar Ligi'nde ise sahada kazanılıyor" cümlesi için "Bu durum onların fıtratında var dolayısıyla yorum yapmak istemiyorum" demişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:40 
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