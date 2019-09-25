'Sicil'in Koç'a faturası 30 gün

PFDK, 'sportmenliğe aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle' Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verdi. Koç bu nedenle cumartesi günkü derbide protokol tribününde yer alamayacak ancak dilerse locada veya başka bir tribünde takip edebilecek. Koç, G. Saray Teknik Direktörü Fatih Terim için "Futbolculuk ve hocalık döneminde onun kadar ceza alan biri yok. Sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Koç, Terim'in " Türkiye'de maçlar masada, Şampiyonlar Ligi'nde ise sahada kazanılıyor" cümlesi için "Bu durum onların fıtratında var dolayısıyla yorum yapmak istemiyorum" demişti.