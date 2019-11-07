Son Dakika Haberleri: Sicilya ada nüfusunu artırmak için ücretsiz ev teklif ediyor
Son Dakika Dünya Sicilya ada nüfusunu artırmak için ücretsiz ev teklif ediyor

Sicilya ada nüfusunu artırmak için ücretsiz ev teklif ediyor

6 saat önce

İtalya'nın Sicilya adasında yönetim, adadaki yerli nüfusunu artırmak için ücretsiz ev teklif ediyor.

Sicilya ada nüfusunu artırmak için ücretsiz ev teklif ediyor, System.String[]

İtalya'nın Sicilya adasında yönetim, adadaki yerli nüfusunu artırmak için ücretsiz ev teklif ediyor.

Sicilya'nın başkenti Palermo'ya 90 kilometre uzaklığında yer alan adada, genç nüfusun bölgeyi terk etmesine paralel olarak azalan nüfusla mücadele kapsamında ücretsiz evler teklif ediliyor. Belediye'den yapılan açıklamada, olası alıcılar için 10 adet taş evin ayrıldığı, 100 ayrı evin de hazırlandığı belirtilerek "Eşsiz kasabamız harabeye dönüşüyor" denildi.Uygulama kapsamında önceliğin çocuklu genç ailelere verileceği ve ücretsiz evlerin yanında bu ailelere 1,000 euro hediye verileceği vurgulandı. Evlerde öncelik sahibi olmak isteyenlerin tamirat için belediyeye 5 bin Euro vermesi isteniyor. Evlerin tamiri tamamlandıktan sonra ise bu paranın iade edileceği belirtiliyor.


Palermo, İtalya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:28 Kaynak: DHA
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