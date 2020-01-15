Sicilya'da milyonlarca euro AB fonunu ele geçiren mafya üyelerine operasyon

İtalya'nın Sicilya adasında bu sabah düzenlenen anti-mafya operasyonunda, Avrupa Birliği'nin verdiği tarım fonlarını milyonlarca euro dolandırdıklarından şüphelenilen 94 kişi gözaltına alındı. Bölgede mafyanın 7 yılda 10 milyon euro'dan fazla AB tarım fonunu ele geçirdiği belirtiliyor.

Sicilya adasındaki Messina kenti merkezli operasyonlarda bu sabah 94 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı, 151 şirkete el koyuldu, 194 kişi hakkında da soruşturma sürüyor.

Operasyonda, Messina'da yer alan Nebrodi bölgesinden hareketle "Nebrodi Mafyası" olarak anılan organize suç örgütü hedef alındı.

Gözaltına alınanlar arasında mafya klanlarının liderlerinin yanı sıra bir belediye başkanı ve bir noter gibi yerel yönetim ve iş çevrelerinden isimler de bulunuyor. Zanlılar, mafya ile bağlantılı olmak, gasp, sahtecilik ve dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Messina Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada elde edilen bilgilere göre mafya yapılanmaları, yerel idarecilerin de iş birliğiyle yıllardır AB tarım fonlarını yasa dışı şekilde ele geçiriyordu.

Paralar Bulgaristan ve Litvanya'ya kaçırıldı

Doğrudan ya da dolaylı olarak iki mafya klanıyla bağlantılı oldukları belirtilen 151 şirket 2010-2017 yılları arasında AB'den 10 milyon euro'nun üzerinde fon elde etti.

Mafyanın bu paranın bir kısmını, aralarında Bulgaristan ve Litvanya'nın da yer aldığı ülkelerdeki banka hesaplarına aktardığı belirlendi.

İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, bu sabah yapılan operasyondan "büyük memnuniyet" duyduğunu söyledi. Lamorgese, "Bugünkü operasyon, mafya klanlarının dürüst üreticileri ve çiftçileri zarara uğratarak ve ekonomik kalkınma için stratejik öneme sahip sektörlere sızarak fonları ele geçirmesini önlemek için itinalı bir denetim sisteminin gerekliliğini gösteriyor" dedi.

Sicilya Bölge Başkanı Nello Musumeci de, mafyanın ele geçirdiği fonların bölgedeki çiftçiler için "oksijen" değerinde olduğunu vurguladı ve "Sorumlular kesinleşince örnek teşkil edecek cezalar almalarını, aralarında devlet memurları da varsa bunların daha da ağır cezalara çarptırılmasını umuyoruz" dedi.