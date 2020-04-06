SICPA'dan 5 milyarlık yatırım
1 saat önce
Koronavirüs etkisiyle birçok sektörde üretim daralırken, İtalyan firmadan gelen dev yatırım kararı moral verdi.
Koronavirüs etkisiyle birçok sektörde üretim daralırken, İtalyan firmadan gelen dev yatırım kararı moral verdi. Ürün izleme ve takip sistemleri alanında faaliyet gösteren SICPA, Türkiye'ye yaklaşık 5 milyar lira tutarında yatırım yapmayı planladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:05
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