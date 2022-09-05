ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- SİDA, Mavi Vatan savunmasında yerli dizel motorla görev yapacak

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun:

"Savunma Sanayii Başkanlığı uhdesinde ve ARES Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde üretilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nda, yerli dizel marin TÜMOSAN motoru kullanılacak"

(Abdullah Doğan/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa Merkez Bankası tarihi dönemeçlerden birine giriyor

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte:

"50 baz puan artık kesinlikle kabul edilirken, ekonominin durumu göz önüne alındığında eylülde 75 baz puanlık artış isteyecek bir çoğunluk olacağını düşünmüyoruz"

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding:

"ECB'nin bunun yerine 8 Eylül'de 75 baz puanlık bir hamleye gitme olasılığını yüzde 40 olarak belirledik"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3 - Film gibi hayatıyla kadın tenisinin tarihini yeniden yazdı: Serena Williams

ABD Açık'ta üçüncü turda elenerek raketini asmaya hazırlanan 40 yaşındaki Serena Williams, 27 yıllık kariyerine 23'ü grand slam olmak üzere toplam 96 şampiyonluk sığdırdı

319 hafta dünya klasmanının zirvesinde kalan Williams, 2017 Avustralya Açık'taki son şampiyonluğunun ardından 4 final oynasa da Margaret Court'un 24 grand slam'lik rekorunu egale etme baskısını aşamadı

Maruz kaldığı ırkçılık nedeniyle Indian Wells'i 14 yıl boykot eden ABD'li sporcu, farklı zamanlarda akciğer embolisi ve doğum komplikasyonları nedeniyle ölümle burun buruna geldi

Williams'ın son şampiyonluğunu kazandığı 2017 yılından bu yana erkeklerde sadece 5 şampiyon çıkarken, ABD'li raketin domine ettiği kadın tenisinde bu sayı 14'e kadar yükseldi

(Yunus Kaymaz/İstanbul) (Grafikli)

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