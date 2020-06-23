Sidar'ın katil zanlısı 3 ay sonra yakalandı - Son Dakika

Sidar'ın katil zanlısı 3 ay sonra yakalandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yol vermeme tartışması nedeniyle çıkan kavgada Sidar Uygurlar'ı (23), tabanca ile vurarak öldüren Y.G. olaydan yaklaşık 3 ay sonra polis ekiplerince yakalandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yol vermeme tartışması nedeniyle çıkan kavgada Sidar Uygurlar'ı (23), tabanca ile vurarak öldüren Y.G. olaydan yaklaşık 3 ay sonra polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 13 Mart'ta Siverek ilçesine bağlı kale Mahallesi'nde meydana geldi. Sidar Uygurlar ve arkadaşları ile başka bir grup arasında yol vermeme nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uygurlar, Y.G. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası kaçan Y.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ölen Sidar Uygurlar'ı vuran Y.G.'nin yakalandığını duyurdu. Açıklamada, "Henüz hayatının baharında olan Sidar Uygurlar'ın katil zanlısı Y.G., emniyet teşkilatımızın uzun takip ve titiz çalışması sonucu bugün sabaha doğru Siverek'te yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür eder, merhumun ailesine bir kez daha başsağlığı dilerim" denildi.

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Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:56 Kaynak: DHA

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