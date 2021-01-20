Şiddet davası sil baştan! Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural yeniden yargılanacak - Son Dakika

Şiddet davası sil baştan! Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural yeniden yargılanacak

20.01.2021 08:31
Şiddet davası sil baştan! Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural yeniden yargılanacak, System.String[]

Zekeriyaköy'deki evinde 29 Ekim 2018'de Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural, "hakaret", "basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zekeriyaköy'deki evinde 29 Ekim 2018'de Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural, "hakaret", "basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz eden Kural'ın avukatları, davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) taşıdı. İtiraz dilekçesinde, "Tanık olan yan komşunun 'duydum' dediği tehdit ve hakaret içeren seslerin, bilirkişi ölçümlemesinde duyulamayacağının tespitine rağmen mahkeme bu durumu dikkate almamıştır" denildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu. İstinaf Mahkemesi'nin kararında "Bilirkişi raporu dikkate alınmalıdır. Olay yerinde keşif yapılması talep olunur" denildi.

Manidar dövme

Şef Hazer Amani, Sıla'yla evliliklerini bitirme kararı aldıktan sonra koluna şu dizeleri dövme yaptırdı: "Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim. Kısacası artık ben sana 'hiçbir şey' değilim." Amani, dövmesinin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Çift geçen pazartesi günü Bodrum'da boşandı.

Şiddet davası sil baştan! Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural yeniden yargılanacak

Ahmet Kural, Zekeriyaköy, İstanbul, Hakaret, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şiddet davası sil baştan! Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural yeniden yargılanacak - Son Dakika Magazin


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