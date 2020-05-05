ŞİDDET GÖRDÜĞÜ EŞTEN BOŞANAN KADINA YARDIM ELİ ABD'DEKİ TÜRK İŞ İNSANINDAN GELDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞİDDET GÖRDÜĞÜ EŞTEN BOŞANAN KADINA YARDIM ELİ ABD'DEKİ TÜRK İŞ İNSANINDAN GELDİ - Son Dakika

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ EŞTEN BOŞANAN KADINA YARDIM ELİ ABD'DEKİ TÜRK İŞ İNSANINDAN GELDİ

13 dakika önce

YILLARCA şiddet gördüğü eşinden boşandıktan sonra 1'i engelli 3 çocuğu ile Esenyurt'ta yaşam mücadelesi veren Yeşim Tendik'e yardım eli, kendisinin ve çocuklarının durumunu bulunduğu ABD'de öğrenen Türk iş insanı Emre Raşit Bingöl'den geldi.

YILLARCA şiddet gördüğü eşinden boşandıktan sonra 1'i engelli 3 çocuğu ile Esenyurt'ta yaşam mücadelesi veren Yeşim Tendik'e yardım eli, kendisinin ve çocuklarının durumunu bulunduğu ABD'de öğrenen Türk iş insanı Emre Raşit Bingöl'den geldi. Bingöl, rahatsızlıkları bulunan iki çocuğu ameliyat ettirdi.

Yeşim Tendik, eşinden boşandıktan sonra 3 çocuğu ile 6 ay kadın sığınma evinden kaldı. Tendik, buradan ayrıldıktan sonra kaldığı gecekonduda çocuğuna mama alacak para bile bulamayınca 1 yıl önce tanıdığı Avcılar Engelliler Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar'dan yardım istedi. Vardar, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptıktan sonra kimliğini açıklamayan bir hayırsever Esenyurt'taki Örnek Mahallesi'nde bir evin bodrum katını kiralayarak, ailenin buraya taşınmalarını sağladı. Dernek Başkanı Vardar da, esnaftan imece usulü bağışlanan koltuk ve yemek takımı, halı televizyon ve ünitesi, askılığı getirerek, zor durumdaki kadına teslim etti. Yeşim Tendik, ailesinin zoruyla 20 yaşında evlendirildiğini, kaçak define arayan eşinden kendisi ve çocuklarının sürekli şiddet gördüğünü, anlatırken, 'Engelli 3 yaşındaki oğlum Ahmet Ali Eren'in doğuştan kulakları duymuyor. Yürümüyor. Ameliyat olmasını istiyorum. İşitebilmesi için 6 bin TL tutan ameliyatı olması gerekiyor" dedi.

Ailenin haberini bulunduğu ABD'de, İstanbul'da yayınlanan yerel bir gazetede görerek, gazetenin patronunu arayan Türk iş insanı Emre Raşit Bingöl, gerekenin yapılmasını istedi, masrafları üstlendi. Avcılar'daki özel bir hastaneye götürülen Ahmet Ali Eren muayene edildikten sonra ameliyata alındı. Ameliyatla kulağının yanı sıra boğazındaki rahatsızlığı da giderildi ayrıca sünnet edildi. Ahmet Ali Eren'in, nefes almakta, konuşmakta güçlük çeken ablası Yeliz'e de burun ameliyatı yapıldı.

Anne Yeşim Tendik oğlunun kulak ve burun ameliyatı olduğunu ayrıca sünnet edildiğini, kızının da ameliyat edilerek sağlığına kavuşturulmasından mutlu olurken, bu konuda çaba gösterenlere teşekkür etti. Dernek Başkanı Ahmet Halit Vardar da, 6 bin TL olarak tahmin edilen tedavi giderinin 14 bin TL'ye çıktığını hayırsever iş insanının "Gerekeni yapın" dediğini hastanenin de 4 bin TL indirim yaptığını, böyle bir hayırlı işe vesile oldukları için Allah'a şükrettiğini söyledi.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ EŞTEN BOŞANAN KADINA YARDIM ELİ ABD'DEKİ TÜRK İŞ İNSANINDAN GELDİ

Amerika Birleşik Devletleri, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 01:28 Kaynak: DHA


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