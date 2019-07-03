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Şiddet gördüğü şahıstan kaçarken yardımına mahalleli yetişti...O anlar kamerada

1 saat önce

Şiddet gördüğü şahıstan kaçarken yardımına mahalleli yetişti.

Şiddet gördüğü şahıstan kaçarken yardımına mahalleli yetişti...O anlar kamerada
SAMSUN - Samsun'da birlikte yaşadığı kişiden şiddet gördüğü iddiasıyla kaçmaya çalışan bir kadını, mahallelinin dikkati kurtardı.
Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Birlikte yaşadığı şahıstan şiddet gördüğünü iddia eden bir kadın, evden kaçarken şahısla sokakta karşılaştı. Kaçmaya çalışan kadın, "Bana bir fiske daha vurma" diye bağırınca mahalleli olaya müdahil oldu. Kadının yanına giden mahalleli, polisi arayarak durumu bildirdi.
Birlikte yaşadığı kadına şiddet uyguladığını kabul eden şahıs, olay yerine gelen polis otosuyla karakola götürüldü. Şiddet gördüğünü iddia eden kadın da polis otosuna binerek, karakola gitti.
Şiddet gördüğü şahıstan kaçarken yardımına mahalleli yetişti...O anlar kamerada
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:16 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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