Şiddet gördüğü sevgilisini bıçaklayan kadına 3 yıl hapis - Son Dakika

Olay, merkez Kocasinan ilçesinde 12 Nisan 2019'da meydana geldi. Y.Ş., birlikte yaşadığı Gamze S. ile kıyafetleri nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Y.Ş., Gamze S.'yi darbetti. Arbede sırasında Gamze S., Y.Ş.'i bıçakla yaraladı. Y.Ş. hastanede tedavi altına alınırken, Gamze S. ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gamze S., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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