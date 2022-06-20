Dün saat 12.00 sıralarında Ümraniye'de iddiaya göre eşinden şiddet gördüğünü belirten genç kadın, önce kocasını markete gönderdi ardından evin kapılarını kilitledi.
Eve geldiğinde içeriye giremeyen koca, itfaiye ekiplerini arayarak eşinin evde mahsur kaldığını iddia etti. Polis ekiplerinin adrese gelmesiyle gerçek ortaya çıktı.
Genç kadın cama çıkarak, ekiplere seslenip, "Eve gelmesini istemiyorum. Beni dövüyor" dedi. Yaşanan olay üzerine polis ekipleri eşini darp ettiği iddia edilen şahsı alarak karakola götürdü.
Son Dakika › 3. Sayfa › Şiddet gören kadın kapıyı kilitledi, dışarıda kalan eşi 'Karım evde mahsur kaldı' diyerek ihbarda bulundu! - Son Dakika