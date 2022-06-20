Şiddet gören kadın kapıyı kilitledi, dışarıda kalan eşi "Karım evde mahsur kaldı" diyerek ihbarda bulundu! - Son Dakika
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Şiddet gören kadın kapıyı kilitledi, dışarıda kalan eşi "Karım evde mahsur kaldı" diyerek ihbarda bulundu!

20.06.2022 13:55

Ümraniye'de yaşanan olayda genç bir kadın, eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla evinin kapısını kilitledi. Eve giremeyen adam, itfaiye ekiplerini arayarak eşinin evde mahsur kaldığını söyledi. Gerçek ise polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle anlaşıldı. Cama çıkan kadının "Beni dövüyor, eve gelmesin" diye bağırması sonrasında ekipler şüpheli kocayı gözaltına aldı.

Dün saat 12.00 sıralarında Ümraniye'de iddiaya göre eşinden şiddet gördüğünü belirten genç kadın, önce kocasını markete gönderdi ardından evin kapılarını kilitledi.

"KARIM MAHSUR KALDI" DİYE İHBARDA BULUNDU

Eve geldiğinde içeriye giremeyen koca, itfaiye ekiplerini arayarak eşinin evde mahsur kaldığını iddia etti. Polis ekiplerinin adrese gelmesiyle gerçek ortaya çıktı.

Son dakika haberleri | Ümraniye'de 'beni dövüyor' iddiası: Kapıları kilitledi, polisi bekledi

"BENİ DÖVÜYOR"

Genç kadın cama çıkarak, ekiplere seslenip, "Eve gelmesini istemiyorum. Beni dövüyor" dedi. Yaşanan olay üzerine polis ekipleri eşini darp ettiği iddia edilen şahsı alarak karakola götürdü.

Son dakika haberleri | Ümraniye'de 'beni dövüyor' iddiası: Kapıları kilitledi, polisi bekledi
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Kaynak: İHA

Ümraniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şiddet gören kadın kapıyı kilitledi, dışarıda kalan eşi 'Karım evde mahsur kaldı' diyerek ihbarda bulundu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şiddet gören kadın kapıyı kilitledi, dışarıda kalan eşi "Karım evde mahsur kaldı" diyerek ihbarda bulundu! - Son Dakika
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