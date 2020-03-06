Şiddet gören kadınlar anısına resim sergisi açtı - Son Dakika
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Şiddet gören kadınlar anısına resim sergisi açtı

6 saat önce

RESİM sanatçısı Nesibe Sıla Gökçeoğlu, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, şiddet gören kadınlar anısına 'Bir kadın bin renk' adını verdiği resim sergisi açtı.

Şiddet gören kadınlar anısına resim sergisi açtı, System.String[]

RESİM sanatçısı Nesibe Sıla Gökçeoğlu, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, şiddet gören kadınlar anısına  'Bir kadın bin renk' adını verdiği resim sergisi açtı.

Adilcevaz Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi'nde kursiyer olan resim sanatçısı Nesibe Sıla Gökçeoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şiddet gören kadınlar anısına resim sergisi açtı. Açılışına Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik ile kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı sergi 3 gün açık kalacak.Nesibe Sıla Gökçeoğlu, kadına şiddetin son bulması gerektiğini ifade ederek, "Yaklaşık 10 yıldır resim sanatıyla iç içeyim. Sanatın, insanın ve toplumun sağlığı için çok önemli olduğuna inanarak bu alanda çalışmalar yapıyorum. Sergimin adı 'Bir kadın bin renk'. Yani dünyanın rengi, deseni ve sesi kadındır. Kadın toplumun dışına itilip, kapalı kapılar ardında kalmak zorunda bırakıldıkça, dünya siyah beyaz, sonu acıklı biten bir film karesi tadında kalacaktır. Her gün televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada karşımıza çıkan şiddet mağduru kadınlarımızın haberlerini görüyor, okuyoruz. Hepsi ayrı ayrı yüreklerimize dokunuyor. Her okuduğum haberden sonra, kendime gelmem uzun zaman alıyor ve her defasında bir şeyler yapmalıyım, bir şeyler yapmalıyız, onlara ses nefes olabilmeliyiz diyorum. Bir kadının bedensel ve ruhsal sağlığı toplumun gelişim ışığıdır. Bu etkinlikle elimden geldiğince bunu vurgulamaya çalıştım" dedi.


Sıla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:08 Kaynak: DHA
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