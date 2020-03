Şiddet gören kadınlar anısına resim sergisi açtı - Son Dakika

Resim sanatçısı Nesibe Sıla Gökçeoğlu, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde şiddet gören kadınlar anısına resim sergisi açtı.



Adilcevaz Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren aile destek merkezinde kursiyer olan resim sanatçısı Nesibe Sıla Gökçeoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şiddet gören kadınlar anısına resim sergisi açtı. 3 gün boyunca açık kalacak olan resim sergisine kurum amirleri ve vatandaşlar ilgi gösterdi.



Serginin açılışına katılan Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, beraberindeki kurum müdürleri ile beraber resimleri inceledikten sonra aile destek merkezindeki diğer kursları ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



İlçede resim sergisi açan Nesibe Sıla Gökçeoğlu, kadına şiddetin son bulması gerektiğini ifade ederek, "Yaklaşık 10 yıldır resim sanatıyla iç içeyim. Sanatın, insanın ve toplumun sağlığı için çok önemli olduğuna inanarak bu alanda çalışmalar yapıyorum. Sergimin adı 'bir kadın bin renk.' Yani dünyanın rengi, deseni ve sesi kadındır. Kadın toplumun dışına itilip, kapalı kapılar ardında kalmak zorunda bırakıldıkça, dünya siyah beyaz, sonu acıklı biten bir film karesi tadında kalacaktır. Her gün televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada karşımıza çıkan şiddet mağduru kadınlarımızın haberlerini görüyor, okuyoruz. Hepsi ayrı ayrı yüreklerimize dokunuyor. Her okuduğum haberden sonra, kendime gelmem uzun zaman alıyor ve her defasında bir şeyler yapmalıyım, bir şeyler yapmalıyız, onlara ses nefes olabilmeliyiz diyorum. Bir kadının bedensel ve ruhsal sağlığı toplumun gelişim ışığıdır. Bu etkinlikle elimden geldiğince bunu vurgulamaya çalıştım" dedi.



Etkinliğe Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS