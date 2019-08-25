Son Dakika Haberleri: Şiddet gören kadınlar için kulaç attılar
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Şiddet gören kadınlar için kulaç attılar

1 saat önce

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 6 yüzücü, Çeşme'den Seferihisar'a kulaç attı.

Şiddet gören kadınlar için kulaç attılar, System.String[]

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 6 yüzücü, Çeşme'den Seferihisar'a kulaç attı.

"Kadına şiddete hayır" demek için Çeşme'den dün yola çıkan ve 24 saatte yaklaşık 75 kilometrelik mesafeyi kateden eski milli yüzücüler Senem Ülker ve Ayşin Oya Bekbay'ın yanı sıra eczacı Seda Kansuk, bir şirketin üst düzey yöneticisi Şadi Gödek, makine mühendisi Memduh Kansuk ve bilgisayar mühendisi Uğur Doğan'dan oluşan ekip, Seferihisar'daki Teos Marina'ya ulaştı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) iş birliği ile düzenlenen etkinlik sonunda yüzücüleri marinada, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, Engelsiz Seferihisar Derneği Başkanı Seyfettin Göllü ile Seferihisar Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.

Üzerinde şiddet gören kadınların isimlerinin yazılı olduğu boneler takan yüzücülerden Ayşin Onay Bekbay, "Kulaçlarımızı şiddetin bitmesi için attık, umuyoruz bu şiddetler son bulur." dedi.

Seferihisar, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:32 Kaynak: AA
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