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Son dakika haber! ŞİDDET GÖREN SOSYAL MEDYA FENOMENİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI - Son Dakika

Son dakika haber! ŞİDDET GÖREN SOSYAL MEDYA FENOMENİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

04.02.2022 17:26

Edinilen son dakika haberine göre AYRILDIĞI eşi tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla fotoğrafları paylaşan sosyal medya fenomeni İrem Ay, mahkemeye başvurarak Berkay Saner'inde aralarında olduğu 4 kişi hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.

AYRILDIĞI eşi tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla fotoğrafları paylaşan sosyal medya fenomeni İrem Ay, mahkemeye başvurarak Berkay Saner'inde aralarında olduğu 4 kişi hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ankara'da yaşayan sosyal medya fenomeni İrem Ay (28), ayrıldığı eşi Berkay Saner'in (29) kendisine şiddet uyguladığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşımlar üzerine Saner, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. İrem Ay, avukatı Gül Atar aracılığıyla mahkeme başvurarak Saner, anne, baba ve ablası hakkında tedbir kararı talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul 1. Aile Mahkemesi, ABD'de de yaşayan Berkay Saner'in de arasında bulunduğu 4 kişi hakkında tedbir kararı uygulanmasına karar verdi. Kararda, 4 kişinin 2 ay süre ile İrem Ay'ın yaşadığı konuta, iş yerine yaklaşmamasına şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ile davranışlarda bulunmamasına, iletişim aracıyla rahatsız etmemesine karar verildi. Mahkeme kararında, tedbir kararının ihlal edilmesi halinde 3 günden başlayacak şekilde zorlama hapsi uygulanacağı belirtti.

Son dakika haber! ŞİDDET GÖREN SOSYAL MEDYA FENOMENİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI
Son dakika haber! ŞİDDET GÖREN SOSYAL MEDYA FENOMENİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI
Son dakika haber! ŞİDDET GÖREN SOSYAL MEDYA FENOMENİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI
Son dakika haber! ŞİDDET GÖREN SOSYAL MEDYA FENOMENİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI
Son dakika haber! ŞİDDET GÖREN SOSYAL MEDYA FENOMENİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

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Ankara, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ŞİDDET GÖREN SOSYAL MEDYA FENOMENİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! ŞİDDET GÖREN SOSYAL MEDYA FENOMENİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI - Son Dakika
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