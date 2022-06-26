'Şiddet görüyorum' deyince inandı, 177 bin lirası dolandırıldı - Son Dakika
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'Şiddet görüyorum' deyince inandı, 177 bin lirası dolandırıldı

26.06.2022 10:44
'Şiddet görüyorum' deyince inandı, 177 bin lirası dolandırıldı

HATAY'da kepçe operatörü İmat Mollaahmet (37), internette tanıştığı, makyajla yüzüne şiddet izleri yapıp kendisinden yardım isteyen bir kadın tarafından 177 bin TL dolandırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

HATAY'da kepçe operatörü İmat Mollaahmet (37), internette tanıştığı, makyajla yüzüne şiddet izleri yapıp kendisinden yardım isteyen bir kadın tarafından 177 bin TL dolandırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kentteki bir maden işletmesinde kepçe operatörlüğü yapan İmat Mollaahmet, 15 gün önce internette adının 'Aslı Zekeriya' olduğunu söyleyen kadın ile tanıştı. Kadın, İmat Mollaahmet'e Türkiye'ye gelmek istediğini ve kendisine yardım etmesini istedi. Makyajla yüzüne şiddet izleri yapan kadın, anne ve babasını kaybettiğini Almanya'da teyzesi ile beraber yaşadığını ve şiddet gördüğünü söyledi.

PARAYI YATIRDI, İLETİŞİM KESİLDİ250 bin euro parasının olduğunu ve gelmeden önce bunu Türkiye'ye aktarmak istediğini iddia eden kadın, paraların olduğu bir video göstererek İmat Mollaahmet'ten hesap numarası istedi. 3 gün sonra Mollaahmet'i bankadan aradığını söyleyen bir kişi, paranın hesaba yattığını fakat vergilerden doğan bir bloke olduğunu ve bunun için bir kısım para ödemesi gerektiğini bildirdi. Mollaahmet de bankadan aradığını söyleyen kişinin verdiği hesaba parçalar halinde toplam 177 bin TL para yatırdı. Parayı yatırdıktan sonra kadınla iletişiminin kesilmesi üzerine dolandırıldığını anlayan Mollaahmet, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.'ARABAMI SATTIM, BORÇ ALDIM'Kadın ve kendini arayan kişiye ulaşamadığını belirten Mollaahmet, "Teyzesi tarafından işkence gördüğünü söyledi. Yüzü, gözü morarmış şekilde video attı, yemin etti, ben de inandım. Arabamı sattım, borç aldım, tüm paramı verdim. Parası olduğuna dair video da attı. Benim niyetim kadına yardım etmekti, Türkiye'ye gelince parasını veririm düşüncesindeydim. Dolandırıldığımı anladım ve avukat aracılığıyla şikayetçi oldum. Hep birilerinin dolandırıldığını duyardım, ben normalde engellerdim ama bir kez düştük işte, hata ettik. Çocuklarımın rızkını bile ona verdim" dedi.'UZMANLARA DANIŞMALI'

Mollaahmet'in avukatı İlhan Karaköse ise yaptıkları araştırmalar sonucunda müvekkilinin farklı bir dolandırıcılık olayına maruz kaldığını ve duygularının istismar edildiğini söyledi. Karaköse, vatandaşların bu ve buna benzer olaylar karşısında dikkatli olmalarını, uzman kişilere danışarak işlem yapmaları gerektiğini söyledi.


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Kaynak: DHA

Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Şiddet görüyorum' deyince inandı, 177 bin lirası dolandırıldı - Son Dakika

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