Şiddet gösterdiği karısı evi terk edince deliye döndü, kayınvalidesinin evini taradı - Son Dakika

25 yaşındaki Merdan Dakım, 10 gün önce, dini nikâhla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Derya S.'yi (24) darbetti. Şikâyetçi olan genç kadın, çocuklarını da alarak annesinin evine gitti. Dakım hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

SİLAHLA EVİN ÖNÜNE GELDİ

Sabah'ın haberine göre, eşinin peşini bırakmayan Dakım, geçen cumartesi silahla evin önüne geldi. Eşi kapıyı açmayınca apartmanın ve dairenin kapısını kırıp eve giren Dakım, çocuklarının gözü önünde eşinin başına silah dayayıp darbetti.

ARAZİYE GÖTÜRÜP REHİN TUTTU

Ardından zorla aracı bindirip, boş bir araziye götürerek bir süre burada tuttu. Daha sonra da kız kardeşinin evine götürdü. Yeniden şikâyetçi olan Derya S., hastanedeki tedavisinin ardından annesinin evine döndü. Durumu öğrenen Dalkım, pazar günü eşi ve çocuklarının da bulunduğu kayınvalidesinin evine giderek kurşun yağdırdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Önceki gün tekrar evi basmak için yola çıkan Dakım, polis tarafından yakalandı. İşsiz olan ve 12 yıldır uyuşturucu kullandığı belirlenen Dakım, dün çıkarıldığı adliyede tutuklandı.