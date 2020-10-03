Şiddet içeren dijital oyunlar için korkutan tespit; çocuğu saldırganlaştırıyor - Son Dakika

Şiddet içeren dijital oyunlar için korkutan tespit; çocuğu saldırganlaştırıyor

Çocukların oynadığı bilgisayar oyunlarının yüzde 90'ının şiddet içerdiğini belirten Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı ve Aile Danışmanı Barış Tuncer, "Araştırmalara göre şiddet içerikli dijital oyunlar çocukları saldırganlaştırıp empati gibi olumlu duygu ve...

Şiddet içeren dijital oyunlar için korkutan tespit; çocuğu saldırganlaştırıyor, System.String[]
Çocukların oynadığı bilgisayar oyunlarının yüzde 90'ının şiddet içerdiğini belirten Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı ve Aile Danışmanı Barış Tuncer, "Araştırmalara göre şiddet içerikli dijital oyunlar çocukları saldırganlaştırıp empati gibi olumlu duygu ve davranışlarını törpülüyor" dedi. Tuncer, özellikle pandemi sürecinde çocukların bilgisayar başında daha fazla vakit geçirdiğine dikkat çekerek aileleri uyardı.

Tüm dünyada bilgisayar oyunlarının giderek yaygınlaşması nedeniyle, şiddet içerikli dijital oyunların gerçek hayata etkileri konusundaki araştırmalar çoğaldı. Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı Barış Tuncer, bu alandaki en kapsamlı çalışmaların, şiddet içerikli bilgisayar oyunların etkisiyle agresif davranışların arttığını ortaya koyduğunu söyledi. Şiddet içerikli oyunlar üzerine yapılan 136 araştırmanın bulgularını özetleyen bir çalışmaya değinen Barış Tuncer, "Bu araştırmalar sonucunda da şiddet içeren dijital oyunları oynamanın daha fazla saldırgan davranış, biliş ve duygulanımla; daha az empati ve olumlu sosyal davranışla ilişkisi olduğu bulunmuştur" dedi.

"BİLGİSAYAR OYUNLARININ YÜZDE 90'I ŞİDDET İÇERİYOR"

Bilgisayar oyunlarının uzmanlar tarafından çocuklar için mükemmel öğreticiler olarak değerlendirildiğini hatırlatan Barış Tuncer, "Eğer eğitici ve öğretici oyunlar oynanırsa bu çocuğun bilişsel, psikososyal gelişimi destekleniyor. Ancak burada bir tehlike var. Çocuklar ve yetişkinler çoğunlukla şiddet içerikli oyunları tercih ediyorlar. Bazı uzmanlara göre çocukların oynadıkları bilgisayar oyunlarının yüzde 90'ı şiddet içeriyor. Bu oyunlarla birlikte şiddet içeren düşünceler, hisler, davranışlar artıyor. Bu çocuklar arkadaşlarıyla daha saldırgan biçimde oynamaya başlıyorlar. Arkadaşlarıyla daha çok kavga edip öğretmenleriyle daha çok tartışıyorlar. Bu çocuklar bir süre sonra saldırganlığa ve şiddete karşı hissizleşmeye başlıyorlar. Gerçek hayatta şiddet davranışlarına karşı duyarsızlık gösteriyorlar. Hatta şiddet içeren oyunlarla suça yönelim arasında ilişki olduğunu gösteren araştırma sonuçları var. Mizaç ve kişilik dışarda bırakıldığında dahi doğasında şiddet olmayan çocuklar bile bu oyunlara maruz kaldıklarında şiddet davranışları gösteriyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

PANDEMİ SÜRECİNDE DAHA DİKKATLİ OLUN!

Pandemi sürecinde bu tür teknolojik cihazlara karşı daha dikkatli olunması uyarısında bulunan Tuncer, "Çocuklar bugünlerde okula gidemiyorlar. Bu süreçte sosyal aktivite ve faaliyetler kısıtlandı. Çocuklar evde vakit geçiriyorlar. İster istemez bilgisayar başında, internette daha çok vakit geçirmelerine sebep oluyor. Oyunlar etap etap, bölüm bölüm. Bir sonraki bölüme geçebilmek etabı bitirebilmek için başarılı olmak gerekiyor. Çocuğun oyunda geçirdiği zaman arttıkça oyun bağımlılığına neden olabiliyor. Çocuklar televizyonda şiddet içerikli yayınlar izliyorlar ama şiddet içerikli bilgisayar oyunları çok daha zehirleyici. Televizyon izleyen bir kişi pasif, edilgen. Ama bilgisayar oyununu oynayan kişi aktif, etkin, oyundaki kahramanla özdeşim kuruyor. Şiddetin her aşamasında yer alıyor. Kurbanını seçiyor, silah cephane ediyor. Başarılı şiddet davranışları ödüllendiriliyor. Sürekli olarak şiddet tehdidi ile karşı karşıya. Şiddet davranışını sürekli olarak tekrarlıyor. Gördüğüm bir oyunda yolda giden bir arabayı durdurup gasp ediyor, arabaya aldığı kadına tecavüz ediyor. Bu bir oyun! Böyle bir oyunu çocukların oynadığını düşünün. Oyuncu bunları yaptıkça pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

ÇOCUK BİLGİSAYAR BAŞINDA NE YAPIYOR?

Çocukları bilinçlendirmek önemli olduğunu ancak ilk etapta ailenin ve öğretmeni bilinçli olması gerektiğini söyleyen Barış Tuncer, "Aileler çocuklarının internette ne yaptığını, bilgisayarda hangi oyunları oynadığını bilmeli. Hangi sosyal medya ağlarına üye olduğu konusunda bilgi sahibi olması, daha çok eğitici ve öğretici oyunların tercih edilmesi çocuğun bilgisayar başında geçirdiği zamana bir kısıtlama getirilmesi, evde bununla ilgili kuralların olması ve bunlara herkesin uyması belki çözüm olabilir. Bazı oyunların çocukları intihara sürüklediğine dair ciddi iddialar var. O nedenle bilgisayarda bu çocuk ne yapıyor? hangi sitelere giriyor? sosyal medya ağlarında kimlerle konuşuyor? Sadece oyun için değil saatlerce çocuğun bilgisayar başında vakit geçirmesi de tehlikeli" dedi.


- İstanbul
Şiddet içeren dijital oyunlar için korkutan tespit; çocuğu saldırganlaştırıyor

Bilgisayar, oyunlar, Şiddet, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şiddet içeren dijital oyunlar için korkutan tespit; çocuğu saldırganlaştırıyor - Son Dakika

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