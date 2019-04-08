Şiddet İçimizde Onu Yenmek Elimizde"

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Tanzim Satış Noktaları Kapatılmaya Başlayınca Fiyatlar Tavan Yaptı

Yargıtay Kararı: Gelinin, Kendisine Şiddet Uygulayan Kocasının Ailesine Saygısızlık Etmesi Suç Değil!