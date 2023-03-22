Şiddet iddiasında bulunan kadının çocuklarını darp ettiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Şiddet iddiasında bulunan kadının çocuklarını darp ettiği görüntüler ortaya çıktı

22.03.2023 10:30
Şiddet iddiasında bulunan kadının çocuklarını darp ettiği görüntüler ortaya çıktı

Gaziantep'te daha önce kocasını bıçaklayarak akciğerinden yaralayan Nedime Yavuz bu kez öz çocuklarını darp etti.

Gaziantep'te daha önce kocasını bıçaklayarak akciğerinden yaralayan Nedime Yavuz bu kez öz çocuklarını darp etti. Daha önce de çocuklarını tehdit ettiğini söyleyen baba Ali Yavuz, "Çocuklarımı kabloyla boğduğu çocuğumun kendi dilinden dökülüyor" iddiasında bulundu. Anne Nedime Yavuz'un çocuklarını darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz gün, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Anne Nedime Yavuz tarafından uygulanan şiddeti cep telefonu kamerasıyla kaydeden baba, eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Daha önce kocasını akciğerinden bıçaklamıştı

Gaziantep'te daha önce eşi tarafından bıçaklanan Ali Yavuz eşi Nedime Yavuz'dan şikayetçi olmak için mahkemeye müracaat etti. Şikayet davaları devam eden çiftin çocuklarını de öz annesi tarafından şiddet uygulayan anne hakkında baba Ali Yavuz, "Çocuklarını öldürmeyle tehdit etmesi, ağzına alınmayacak ithamlarda bulunma ve bir kız evladına söylenmeyecek kötü kelimeler ağzına alınmayacak kelimeler bunlarla psikolojilerini bozarak onları tehdit ediyor. Bu çocuklarda çaresiz bir şekilde ağlıyor. Çocuklarımı kabloyla boğduğu çocuğumun kendi dilinden dökülüyor. Bu kayıtlarda vardır" dedi.

"Çocuklar da çaresiz bir şekilde ağlıyor"

Yaşadıkları olaylarla ilgili ellerinde cep telefonu kamera kaydı ve ses kayıtlarının olduğunu vurgulayan Ali Yavuz, kayıtlarda çocuklarına uygulanan şiddet ve tehditlerin de yer aldığını ifade ederek, "Ses kaydı var kamera görüntüleri vardı bu görüntüler ben evden uzaklaştırma yapıyordu bu görüntüleri imha ediyordu. Bu sesleri ve bu görüntüleri meydana çıkarmayayım göstermeyeyim diye kanıtları imha etti. Ses kaydında bizim o gece ne yaşadıysak var. Kendisinin saldırması, çocuklarına tehdit içerikli konuşmalar var. Çocuklarını öldürmeyle tehdit etmesi, ağzına alınmayacak ithamlarda bulunma ve bir kız evladına söylenmeyecek kötü kelimeler ağzına alınmayacak kelimeler bunlarla psikolojilerini bozarak onları tehdit ediyor. Bu çocuklarda çaresiz bir şekilde ağlıyor. Çocuklarımı kabloyla boğduğu çocuğumun kendi dilinden dökülüyor. Bu kayıtlarda vardır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Şehitkamil, Karşıyaka, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şiddet iddiasında bulunan kadının çocuklarını darp ettiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddet iddiasında bulunan kadının çocuklarını darp ettiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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