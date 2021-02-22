Şiddet korkusu kadınların savunma sporlarına ilgisini arttırdı - Son Dakika

Şiddet korkusu kadınların savunma sporlarına ilgisini arttırdı

22.02.2021 13:47
Şiddet korkusu kadınların savunma sporlarına ilgisini arttırdı, System.String[]

Eskişehir'de bir spor salonunda, şiddet mağduru olmaktan korkan kadınlara, antrenörler eşliğinde savunma sanatı eğitimi veriliyor.

Eskişehir'de bir spor salonunda, şiddet mağduru olmaktan korkan kadınlara, antrenörler eşliğinde savunma sanatı eğitimi veriliyor.

Tepebaşı ilçesindeki spor salonunda farklı meslek ve yaş gruplarından 20 kadın, savunma sporlarından boks, kick boks, tekvando ve muaythai eğitimleri alıyor.

Salonda 35 yıldır savunma sanatları antrenörlüğü yapan Mehmet Ömürlü, AA muhabirine, özellikle kick boks derslerinde kadınların kendilerini korumaları için kullanabilecekleri teknikleri öğrettiklerini anlattı.

Ömürlü, "Farklı meslek gruplarından kadınlarımız eğitimlerimize katılıyor. Şiddet sırasında yapılabilecekleri konusunda kendilerini bilinçlendiriyoruz. Eğitimleri ülke geneline yaymak istiyoruz." dedi.

Hep birlikte el ele verip kadına yönelik şiddeti durdurmaya kararlı olduklarını dile getiren Ömürlü, "Kadınlara çok cüzi ücretle eğitim veriyoruz. Deneme antrenmanlarımızdan da ücret almıyoruz. Kadınlar antrenmanlarımıza ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Kick boksta bazı teknikleri öğrenip kendilerini koruyabilirler"

Kick boks eğitimi veren 24 yaşındaki İpek Dönmezer, erkek arkadaşından şiddet gördükten sonra kendini savunmak için bu spora yöneldiğini aktardı.

Eğitimlerin ardından müsabakalara katılıp çeşitli dereceler kazandığını bildiren Dönmezer, şunları kaydetti:

"Geçirdiğim sakatlıkların ardından faal spor yaşantıma son verdim. 6 yıldır kick boks eğitmeni olarak görev yapıyorum. Şimdi kadınlarımızı eğitiyorum. Hiçbir kadın güçsüz değildir. Savunma sporlarındaki teknikleri öğrenen kadınlar kendilerini rahatlıkla savunabilir. Sosyal medya üzerinden bana ulaşan her kadına yardımcı oluyorum."

36 yaşındaki esnaf Aydan Rusçuklu da yaklaşık 1 yıldır oğluyla geldiği kick boks antrenmanlarında kendini savunmayı öğrendiğini belirtti. Rusçuklu, bu sayede kendini daha güvende hissettiğini anlattı.

Bir kadın yakınının şiddete maruz kalmasından etkilenen ve kick boksa 11 ay önce başlayan 15 yaşındaki Yaren Özcan, bu spor dalında lisansının çıktığını, kuşak sınavına katılarak uzmanlaşmak istediğini söyledi.

Özcan, "Birkaç yakınımı da kick boksa yönlendirdim. Kadınlar rahatlıkla yapabilecekleri kick boksta bazı teknikleri öğrenip kendilerini koruyabilir." diye konuştu.

Antrenmanlara kardeşiyle gelen 21 yaşındaki Gülşah Çıldır da güven duygusunu geliştirmek amacıyla savunma sporlarına yöneldiğini dile getirerek, henüz eğitimlerin başında olmasına rağmen öğrendiği teknikler sayesinde kendisini daha güçlü hissettiğini ifade etti.

Eskişehir, Kick Boks, Tepebaşı, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şiddet korkusu kadınların savunma sporlarına ilgisini arttırdı - Son Dakika


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