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Şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik tedbirler artırılıyor - Son Dakika

Şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik tedbirler artırılıyor

04.09.2021 13:59
Şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik tedbirler artırılıyor, System.String[]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "6284 sayılı Kanun Kapsamındaki Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "6284 sayılı Kanun Kapsamındaki Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik uygulamaların etkinliği artacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlık koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen ve şiddetle mücadelede etkin bir yöntem olan "Elektronik Kelepçe Uygulaması"nın, 5 yıl süren pilot uygulama döneminin ardından ülke genelinde 81 ilde yaygınlaştırılmasına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) kurulan ve 25 Ocak 2021 tarihinde ilk vaka izlemelerine başlanan "Elektronik İzleme Merkezi"nde yürütülecek çalışmaların etkinliğinin arttırılması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "6284 sayılı Kanun Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik" hazırlandı.

Yönetmelikle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının teknik araç ve yöntemlerle takibine ilişkin usul ve esaslar oluşturuldu.

Yönetmelikle Elektronik İzleme Merkezinin personeli ve uygulama ekibinin görevleri belirlendi.

Yürürlüğe giren yönetmelikle elektronik kelepçeyle izlenecek vakalar kolluk birimleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birimleri tarafından tespit edildikten sonra, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) oluşturulan bir komisyon kararıyla vakalara ilişkin tedbir kararı alınabilmesi için Aile Mahkemesine başvurulacak. Şiddet tehdidinin devam etmesi halinde Mahkemeden tedbir kararı süresinin uzatılması talep edilebilecek.

Şiddet uygulayanın, şiddet mağduruna mahkemenin belirlediği sınırdan daha fazla yaklaşması halinde izleme personeli en yakın kolluk birimine haber verecek ve şiddet mağduru en kısa sürede güvenli bölgeye alınacak.

Mahkeme tarafından belirlenen, "şiddet mağduruna yaklaşmama" mesafesinin şiddet uygulayan tarafından ihlal edilmesi halinde ise zorlama hapsi kararı için Cumhuriyet Savcılığına başvurulabilecek.

Elektronik kelepçeye zarar verilmesi, tedbir kararı ihlali olarak kabul edilecek

Şiddet uygulayanın elektronik kelepçe cihazına zarar vermesi ve ayak bileğinden çıkarması da tedbir kararı ihlali olarak kabul edilecek. Bu durumda şiddet uygulayan hakkında hem kamu malına zarar verme hem de tedbir kararı ihlali sebebiyle dava açılabilecek.

GAMER bünyesinde oluşturulan "Elektronik İzleme Merkezi" personeli, hakkında elektronik kelepçe kullanma kararı bulunanları 7/24 takip ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik tedbirler artırılıyor - Son Dakika


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