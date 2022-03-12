ŞİDDET MAĞDURU ANNESİNİ KORUMAK İÇİN BAŞLADIĞI DÖVÜŞ SANATLARI SPORUNU KADINLARA ÖĞRETİYOR - Son Dakika
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ŞİDDET MAĞDURU ANNESİNİ KORUMAK İÇİN BAŞLADIĞI DÖVÜŞ SANATLARI SPORUNU KADINLARA ÖĞRETİYOR

12.03.2022 10:34

İZMİR'de babasının şiddet uyguladığı annesi ve kendisini korumak için küçük yaşta dövüş sanatları sporunu başlayan Milli Antrenör Murat Atılgan (50), şimdi bu sporları kadınlarına öğretiyor.

İZMİR'de babasının şiddet uyguladığı annesi ve kendisini korumak için küçük yaşta dövüş sanatları sporunu başlayan Milli Antrenör Murat Atılgan (50), şimdi bu sporları kadınlarına öğretiyor.

Küçük yaşta aile içi şiddetle tanışan Milli Antrenör Murat Atılgan (50) babasından şiddet gören annesini ve kendisini koruyabilmek için dövüş sanatlarına ilgi duymaya başladı. Annesi ile babası ayrılan Atılgan, 13 yaşından itibaren annesiyle yaşamaya başladı, Ninbuda-Aikijutsu dövüş sanatında uzmanlaştı. Yaşadığı zor günleri hiçbir zaman unutmayan Atılgan, dövüş sanatlarını kadınlarla tanıştırıp kendilerini korumalarını sağlamak için 6 ay önce harekete geçti. Daha önce çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alan Atılgan, isteyen kadınlara 'Kadına şiddete hayır, kimse savunmasız değildir' adı altında, ücretsiz dövüş sporları eğitimi vermeye başladı. Çeşitli kurumların tahsis ettiği spor salonlarında ve güzel havalarda ise açık alanlarda 42 kadına dövüş sporu eğitimi veren Atılgan, Aile içi şiddetle büyümüş bir çocuğum. Bu nedenle dövüş sanatlarını öğrenmeyi misyon edindim. 15 yaşında dövüş sanatları sporuna başlayıp, kendimi geliştirdim. Şiddete uğrayan kadınlar eğitim alırken ilk anlarda, korku ve tedirginlik yaşayabiliyor ama derslerden sonra özgüvenleri artıyor dedi.

'ŞİDDETE KARŞIYIZ'

Şiddete karşı olduklarını belirten Atılgan, dövüş sporlarını öğretmekteki amaçlarının, kadınların herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında savunma yapıp, gerekli tedbiri aldıktan sonra oradan uzaklaşmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Atılgan daha önce kolluk kuvvetlerine de gönüllü dövüş sporu eğitimleri verdiğini söyledi.

Eğitim alan üniversite öğrencisi Sanem Çorbacı (20), Kadına yönelik şiddet oldukça fazla, korkuyoruz. Eğitimler sonrası artık daha özgüvenliyim. Kendimi daha güvende hissediyorum dedi. Derslere katılan Hadra Altuğ (24) ise Ne yazık ki her an yolda tacize uğrayabilirim, başıma bir şey gelebilir diye bir düşünceyle yaşıyoruz. Her kadının savunma eğitimi alması gerekiyor. Ailemde dövüş sporları eğitimi almam konusunda beni destekledi dedi.

ŞİDDET MAĞDURU ANNESİNİ KORUMAK İÇİN BAŞLADIĞI DÖVÜŞ SANATLARI SPORUNU KADINLARA ÖĞRETİYOR
ŞİDDET MAĞDURU ANNESİNİ KORUMAK İÇİN BAŞLADIĞI DÖVÜŞ SANATLARI SPORUNU KADINLARA ÖĞRETİYOR
ŞİDDET MAĞDURU ANNESİNİ KORUMAK İÇİN BAŞLADIĞI DÖVÜŞ SANATLARI SPORUNU KADINLARA ÖĞRETİYOR
ŞİDDET MAĞDURU ANNESİNİ KORUMAK İÇİN BAŞLADIĞI DÖVÜŞ SANATLARI SPORUNU KADINLARA ÖĞRETİYOR

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Murat Atılgan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİDDET MAĞDURU ANNESİNİ KORUMAK İÇİN BAŞLADIĞI DÖVÜŞ SANATLARI SPORUNU KADINLARA ÖĞRETİYOR - Son Dakika


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