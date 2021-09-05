Üye Girişi
Şiddet mağduru bir kadının masal dolu umut projesi - Son Dakika

Şiddet mağduru bir kadının masal dolu umut projesi

05.09.2021 07:59
Şiddet mağduru bir kadının masal dolu umut projesi, System.String[]

İstanbul'dan Berlin'e ve oradan Sicilya'ya uzanıyor Flora'nın ağır şiddet, çaresizlik, azim, güç ama en çok da umut içeren hikayesi. İsmi bizde saklı, takma adı Flora ve artık tüm sosyal mecrada böyle tanınıyor.

İstanbul'dan Berlin'e ve oradan Sicilya'ya uzanıyor Flora'nın ağır şiddet, çaresizlik, azim, güç ama en çok da umut içeren hikayesi. İsmi bizde saklı, takma adı Flora ve artık tüm sosyal mecrada böyle tanınıyor. 41 yaşında. Bundan dört yıl önce Türkiye'de bir holdingin genel müdürlüğünü yaparken internette tanışıyor sonradan eşi olacak kişiyle. Müstakbel eşi bir İtalyan. Yedi ay kadar yazışıyorlar. Kendisini İtalya-Türkiye arasında gitmeli gelmeli çok yoğun bir aşkın ortasında buluyor. Kısa sürede İtalya'da evleniyorlar ve Berlin'de yaşamaya başlıyorlar.

SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Aşkları doludizgin devam ederken önce kıskançlık sebepli psikolojik şiddet, bir süre sonra da fiziksel şiddet başlıyor. İlk oğluna hamileyken şiddetin dozu artıyor. Oğlunu dünyaya getirdikten sonra daha büyük bir şiddete maruz kaldığında Berlin'de bir sığınma evine kaçıyor. Flora o günlerdeki kararsızlığını şöyle ifade ediyor: "Algılayamıyordum durumu, alkol aldığında başka biri, içmediğindeyse bana inanılmaz duygular yaşatan biriydi. Daha önce hayatıma bir narsisist girseydi, nasıl bir adam olduğunu hemen anlardım."

Alman hukuku Flora'yı sığınma evine alıyor ancak herhangi bir sosyal hak sunmuyor. Hem kendisine hem de eşine ülkeden çıkma yasağı getiriyor. Eşi boşanmayı reddediyor ve pişman olduğunu, tedavi olacağını, çocuklarını annesiz, babasız bırakmamaları gerektiğini söylüyor. Flora'nın ailesi de "Bir şans daha ver, belki düzelir" deyince Flora beş kuruşsuz bir sığınma evinde kalmaktansa bir şans daha vermeyi deniyor. Gerçekten de uzun süre ne psikolojik ne de fiziksel şiddet görüyor. Hatta 'İnsanlar değişebiliyormuş demek ki' diye düşünüyor içinden.

Bu esnada sürpriz bir şekilde ikinci çocuğuna hamile kalıyor. Aslında doğurmayı istemiyor ancak eşi onu "Türkiye'ye gidelim, orada bir hayat kuralım. Ailene yakın olursun" diye ikna ediyor. Almanya'daki eşyalar toparlanıp Türkiye'ye gönderiliyor. Dönmelerine bir-iki gün kala eşi "Oğlumu ailem hiç görmedi. Sen hamilesin, Türkiye'ye dön, biz de oğlumla ailemi ziyaret edip gelelim" diyor. Flora kabul ediyor ancak aradan 15 gün geçince eşinin çocuğunu kaçırdığını anlıyor. "Burası Sicilya, Almanya'ya benzemez. Şimdi gel de al bakalım çocuğunu" diyor kocası.

Şiddet mağduru bir kadının masal dolu umut projesi

Flora ailesini üzmek istemediği için "Eşimin ailesi beni de görmek istiyor" diyerek İtalya'ya giden ilk uçağa biniyor. Hayatında sadece bir kere gittiği evi araya araya buluyor. Eşi onu hiçbir şey olmamış gibi "Demek beni çok özledin" diyerek karşılıyor. O an eşinin hasta bir kişiliği olduğunu daha iyi anlıyor ama çocuğunu alabilmek için içeri girmek zorunda kalıyor. O günden sonra her gün, üstelik hamileyken çok ağır dayak yediğini söylüyor: "İkinci oğlumu burada doğurdum. Türkiye'ye dönmeye ikna edemeyince Berlin'e gitmek için ısrar ettim ama bana İtalya'dan çıkış yoktu. Sokağa çıkmam dahi yasaktı, evin her yerinde kamera sistemi vardı. Bir gün eşim büyük oğlumla dışarı çıktı. Ben de kayıtların olduğu bilgisayara koştum. Son günün kaydını buldum. Ciddi bir şiddete uğruyordum ama yaşadığım şeyi görünce neye uğradığımı şaşırdım. Hard diski ve bebeğimi alıp evin yakınındaki bir ormana kaçtım. Kafamdaki tek şey polise ulaşmaktı çünkü artık delilim vardı..."

Buradan sonra yaşananlar filmleri aratmayacak türden. Ben Flora'dan haberdar olduğumda Sicilya'da bir sığınma evinde oğluyla yaşıyordu. Boşanma davası açılmıştı, günlük 15 Euro sosyal hakkı vardı. Süreç içinde ikinci oğlunu da yanına aldı. Devletten aldığı para geçinmelerine yetmediği için YouTube'dan bakarak teraryum  (fanus içinde minyatür bahçe) yapmayı öğrendi ve sokaklarda sattı. Ama yeterli değildi. Sığınma evindeki koşullar da zorluydu. Facebook'taki 'Göçmen Kadınlar' grubuna mesaj attı ve destek istedi. Sonrasını şöyle anlatıyor:

"Göçmen Kadınlar grubuna bir mesaj attım ve hikayemi anlattım. 33 bin kadın gruba üye... Dünyanın dört bir yanından çiçek siparişi yağmaya başladı, yetişmem mümkün değildi. 'O zaman biz senin proje üretmene yardımcı olalım' dediler. 'Masal okuyabilirim' dedim. Bilgisayar ve kulaklık gönderdiler. Başladım herkes uyuyunca masal okumaya. Bir site kurduk, kayıtları buradan satışa sunduk. Serra Yılmaz'a ulaştım ve bazı masalları o seslendirdi. Birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarında projemi paylaştı. ve ben çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılar duruma geldim. Bu arada Roma'da bir göçmen kadının kayınvalidesi aile hukuku hakimi, onunla konuştum. Derken bu işi profesyonelce yapmaya karar verdim. Siteyi yeniledik, masalları ben yazmaya başladım. İki oğluma birer takma isim kullanarak masal serisi başlattım. Onların bu süreci masallarla güzel bir şekilde hatırlamasını istiyorum. Göçmen Kadınlar grubunun desteğiyle masallar başka dillere de çevrildi. Mercan Dede'yle iletişime geçtim, 'Tüm müziklerim senindir' dedi. Çocuklara meditasyon hikayeleri yazacağım ve onun müziklerini kullanacağım. Şu anki uğraşım Türkiye'de bir yayıneviyle anlaşıp serilerin basılmasını sağlamak. Elde edilecek gelirin bir kısmı kadın sığınma evlerine bağışlanacak. O kadınlara örnek olmak istiyorum. Çünkü onların buralara, ne kadar muhtaç ve zayıf geldiklerini tarif edemem. Şu anda dava devam ediyor ve hala sığınma evindeyiz. Oğullarımla Türkiye'ye döneceğim günü bekliyorum. Ben bu zorlu sürecin içinden kadınların desteğiyle çıktım. Şimdi başka kadınlara destek olmak

en büyük arzum."

Şiddet mağduru bir kadının masal dolu umut projesi

Sicilya, Türkiye, İtalya, Berlin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şiddet mağduru bir kadının masal dolu umut projesi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

08:38 "Daha açık giyeceğim" diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü, yaraladığı kişileri görmek için hastaneye gelince yakayı ele verdi 02:58 Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü, yaraladığı kişileri görmek için hastaneye gelince yakayı ele verdi 00:34 "Bizim Çocuklar" oldu "Bizim Balonlar"! Cebelitarık'ı farklı yenmek taraftarlara yetmedi
Kanal D'nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer 00:02 Kanal D'nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer 1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi 22:26 1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı 19:18 Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti 18:58 Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü 15:59 Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü

Son Dakika Haberleri
18:52 Son Dakika: Fenerbahçe orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile görüşmelere başladı! Yarın İstanbul'da olacak
18:37 Galatasaray, Leo Ortiziçin transferi için görüşmelere başladı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorusuna cılız sesle cevap veren salondakilere sitem
17:47 Ukrayna asıllı 42 yaşındaki iş kadını Asonova Acahoba, estetik operasyonu sonrası hayatını kaybetti
17:46 Teknik direktör Yılmaz Vural maç sonrası Balotelli'nin yaptıklarını açıkladı: İki çok şeker hanım ve puro
17:43 Kurtlar, 30 küçükbaş hayvanı öldürdü
17:31 Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti
17:17 Rayo Vallecano'ya imza atan Radamel Falcao'dan çarpıcı sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar
17:08 Göbeği gözden kaçmadı! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamile iddiası geldi
16:48 Pjanic'e doğum yerini soran doktor, "Tuzla" cevabı alınca eğlenceli anlar yaşandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarına yapılan zam tartışma yarattı! Vatandaş tepki gösterdi, fırıncı kendini savundu İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarına yapılan zam tartışma yarattı! Vatandaş tepki gösterdi, fırıncı kendini savundu         
08:40
Taliban, Kabil'de protesto gösterisi düzenleyen kadınlara şiddet uyguladı Taliban, Kabil'de protesto gösterisi düzenleyen kadınlara şiddet uyguladı         
08:01
Ekmek fırını bomba gibi patladı! Cadde savaş alanına dönerken şans eseri yaralanan olmadı Ekmek fırını bomba gibi patladı! Cadde savaş alanına dönerken şans eseri yaralanan olmadı         
02:04
Bilim Kurulu'ndan yeni karar! 12 yaş üstüne veli onaylı aşı dönemi başlıyor Bilim Kurulu'ndan yeni karar! 12 yaş üstüne veli onaylı aşı dönemi başlıyor         
00:18
"Size güzel haberler vereceğim" diyen Kılıçdaroğlu, gençlere 6 vaatte bulundu         
22:52
Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası olay paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası olay paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler         
21:30
Genç kadının yaptıkları pes dedirtti! 13 yaş küçük çocukla cinsel ilişkiye girip bir de kayda aldı Genç kadının yaptıkları pes dedirtti! 13 yaş küçük çocukla cinsel ilişkiye girip bir de kayda aldı         
19:16
Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı         
16:47
Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi         
15:55
Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi. Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.         
14:47
Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:44
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak         
13:08
Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.         
12:18
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır         
10:09
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 09:04:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şiddet mağduru bir kadının masal dolu umut projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement