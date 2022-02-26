ŞİDDET MAĞDURU DUYGU DANIŞMAN OLDU, BAĞIMLILARA REHBERLİK YAPIYOR - Son Dakika

İZMİR'de şiddet gördüğü dini nikahlı eşinin ailesi tarafından 2 yaşındaki kızıyla sokağa atılan Duygu Tor (38) yılmadı, her şeye rağmen hem okudu hem de çocuğuna baktı. Bu süreçte hem sosyoloji eğitimi hem de bağımlılık danışmanlığı sertifikası alan Tor, "Bağımlılıkla ilgili sempozyumlar düzenliyoruz. Dezavantajlı mahallelere gidiyoruz. Uyuşturucu bağımlısı gençlerimizi kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

İzmir'de 1 çocuk annesi Duygu Tor, 2016 yılında dini nikahla birlikte yaşadığı İ.D.'den (38) bir süre sonra şiddet görmeye başladı. 2020 yılında İ.D. işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdi. Tor ise eşinin yakınları tarafından 2 yaşındaki kızıyla birlikte 3 aylık hamile olmasına rağmen sokağa atıldı. Zor günler geçiren ancak 2 yaşındaki kızı ve karnındaki bebeği için mücadele eden Tor, garsonluk yapmaya başladı.

İZTUMED BAŞKANI İLE YOLU KESİŞTİ

Bu süreçte düşük yapan ve bebeğini kaybeden Tor'un yolu, İzmir Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele ve Eğitim Derneği (İZTUMED) Başkanı Bedri Yalçın ile kesişti. Yalçın'ın yönlendirmesiyle, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Tor, gençlerin uyuşturucu bağımlılığından uzak durmalarını sağlamak için İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinde 'masal terapisi', 'oyun terapisi', 'disleksi', 'yaratıcı drama', 'eğitici eğitmen' ve 'psikolojik danışmanlık' eğitimleri görüp, bağımlılık danışmanlığı sertifikası aldı.

'BAĞIMSIZ HAYATA 'MERHABA' DEMEK İSTİYORUZ'

Zorlu süreci anlatan Duygu Tor, "Sokakta kaldığım için çalışmak zorundaydım. Bu süreçte düşük yapıp, bebeğimi kaybettim. Çocuğum için mücadeleyi hiç bırakmadım. İyi insanlarla karşılaştım, İZTUMED Başkanı Bedri Yalçın'ın desteğini gördüm. Eğitimlerimi tamamladım. Bağımlılıkla ilgili sempozyumlar düzenliyoruz. Dezavantajlı mahallelere gidiyoruz. Uyuşturucu bağımlısı gençlerimizi kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hastaneye yatırıyoruz. Psikoterapilerini yapıyoruz" dedi.

Ailelere seslenen Tor, "Çocuğum asla yapmaz' demeyin. Avukat, doktor, öğretmen, hatta din görevlisi olabilirsiniz. Ancak 'Benim çocuğum kullanmaz' demeyin. Bağımlılık danışmanıyım. Ben bile çocuğum için korkuyorum. Bağımlı hayattan, bağımsız hayata 'merhaba' demek istiyoruz" dedi.

BAĞIMLILIĞINDAN KURTULDU, UYARDI

Tor'un verdiği destekle uyuşturucuyu bırakanlardan U.Ö. (22), "Neler yaşamadım ki. Nişanlımın ailesiyle karakolluk oldum. En dibi gördüm, rezillikler yaşadım. Duygu Hanımın çok emeği var. Bana el uzattı. Gençlere uyuşturucudan uzak durmalarını tavsiye ederim. Arkadaşlıklarına dikkat etsinler. Uyuşturucu birçok şeyi götürüyor. Başta insanlığını götürüyor. Nişanlımın babasına yumruk atmışım, hatırlamıyorum. Şükürler olsun bıraktım" dedi.

VEKİLDEN TOR'A TEŞEKKÜR

Tor'u yakından tanıyan, Türkiye'nin ilk Roman vekili olan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ise, "Roman mahallelerinin en büyük sorun; uyuşturucu, bağımlılık. Giderek artıyor. Maalesef madde bağımlılığı 10 yaşına kadar inmiş durumda. Duygu Hanım da Roman mahallelerine gelerek sempozyumlar yapıyor. Bu sempozyumlardan birini de Ege Mahallesi'nde birlikte yapmıştık. Bugün de Tepecik Mahallesi'ndeyiz" dedi.