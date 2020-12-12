"Şiddet öğrenilen bir davranış" - Son Dakika

"Şiddet öğrenilen bir davranış"

12.12.2020 10:59

Siyaset Bilimci ve sosyolog Dr. Zeynep Banu Dalaman, şiddetin ailede öğrenildiğini söyleyerek, "Şiddet öğrenilen bir davranış, çocuk ilk ailede sosyalleşiyor.

Siyaset Bilimci ve sosyolog Dr. Zeynep Banu Dalaman, şiddetin ailede öğrenildiğini söyleyerek, "Şiddet öğrenilen bir davranış, çocuk ilk ailede sosyalleşiyor. Şiddeti ailesinde görüyorsa ikinci sosyal çevresi olan arkadaşlarında uygulamaya başlıyor. Böyle büyüyen çocuk şiddete başvuruyor" dedi.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Banu Dalaman, kadın şiddetin önlenmesi için yapılması gerekenleri anlatarak, pandemiyle artan siber şiddete dikkat çekti. Dalaman, "Kadına yönelik şiddet vardı ama belli kültürel kalıplar içerisinde biz görmüyorduk. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 25 Kasım'larda dile getirilmeye başlandı ondan sonra dikkatimiz bu yöne çevrildi. Şiddeti çok küçük yaşta öğreniyoruz. Bizim jenerasyonda ailede, okulda bir öğretme metodu olarak bize gösteriliyordu. Şiddete sadece fiziksel olarak bakmamak lazım ekonomik, psikolojik türleri de var. Şiddet öğrenilen bir davranış, çocuk ilk ailede sosyalleşiyor. Çocuk şiddeti ailesinde görüyorsa ikinci sosyal çevresi arkadaşlarında uygulamaya başlıyor. Böyle büyüyen çocuk şiddete başvuruyor" diye konuştu.

"PANDEMİDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ARTTI"

Dünyanın her yerinde pandemi sürecinde aile içi şiddetin arttığını söyleyen Dalaman, "Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nin yaptığı araştırmaya göre, pandemide şiddet gördüğü için çağrı merkezine gelen aramalar 5 kat artmış. Hacettepe Üniversitesi'nin 2014 yılında yaptığı bir araştırmaya göre şiddete uğrayan kadınların yüzde 89'u hiçbir yeri aramıyor, kimseye söylemiyor. Toplumun bu konuya duyarlılığı artması ve ALO 183, Kadın Destek Uygulaması (KADES) gibi uygulamalardan sonra bu rakamın yüzde 50'ye düştüğünü görüyoruz. Artık şiddet gören kadın 'Kol kırılır, yen içinde kalır' demiyor ve birlerine ulaşmaya çalışıyor. Ama bu uygulamalar yeterli değil örneğin akıllı telefonu olmayan kadınlar KADES'i indirip, kullanamaz. Bu zamana kadar bu uygulamayı 630 bin kadın telefonuna indirmiş. Görünmeyen, bilinmeyen daha çok vaka olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR TOKAT DEYİP GEÇMEYİN"

Pandemide mahkemelerin aile içi şiddet davalarına öncelik verdiğini aktaran Dalaman, "Türkiye bunu yapan birkaç ülkeden biri. Kanunlar şiddetin caydırıcı olması için yeterlidir fakat uygulanması gerekiyor. Kadınlar şiddeti gördükleri anda bu sadece bir tokat bile olsa mutlaka yardım almaları gerekiyor. O şiddet bir tokatla kalmaz. İçişleri Bakanlığı ciddi bir çalışma başlattı, personel alımı yaptı. Elektronik kelepçe uygulaması ocak ayında başlıyor. Kolluk güçleri de bu konuda yeteri kadar eğitim alırsa şiddet önlenebilir. Polisin takip etmesi, kadını korumaya alması gerekiyor" dedi.

"SİBER ŞİDDET DÜZENLEMESİ ŞART"

Dalaman, "Artık her şey internet; online platformlar normalimiz oldu, sosyal medyada da kadına yönelik şiddet çok arttı. Bununla ilgili de bir düzenleme gerekiyor, belki kanun çıkarılabilir. Bu düzenlemeler dünyada tartışılıyor yakında birtakım önlemler alınacak diye düşünüyorum. Sahte hesaplar üzerinden çok fazla yalan haberler dolaşıyor, linç kampanyaları yapılıyor. Sosyal medya hesapları TC kimlik numarasıyla açılacak şeklinde bir çalışma yapıldığını duydum. Sosyal medyada paylaşım yapan herkes bunun arkasında durmalıdır. Buna yönelik bir yasanın çıkması şart. Çünkü sosyal medya çöplük oldu" diye konuştu.


- İstanbul
Şiddet öğrenilen bir davranış

Siyaset, Dalaman, Şiddet, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Şiddet öğrenilen bir davranış' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı Zararı tamı tamına 80 bin lira! Tabelasını kesenleri bulana 10 bin lira ödül verecek Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar Vatandaşlar evlerinden bile çıkamıyor! Düzce'deki aşırı hava kirliliğinin nedeni araştırılıyor Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı
CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre         
11:34
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Görüntü İstanbul'dan! Hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı Görüntü İstanbul'dan! Hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı         
10:23
Kesenin ağzını açan fenomen Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik çanta aldı Kesenin ağzını açan fenomen Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik çanta aldı         
10:13
Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı         
09:37
'İntikam eylemi' hazırlığı yapıyorlardı! Kritik binaları kana bulayacak DEAŞ'lı teröristler yakalandı 'İntikam eylemi' hazırlığı yapıyorlardı! Kritik binaları kana bulayacak DEAŞ'lı teröristler yakalandı         
09:33
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu         
02:45
Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi         
01:49
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var         
11:11
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 11:55:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Şiddet öğrenilen bir davranış" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei