Son Dakika Haberleri: Şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı babasını bıçakladı
Son Dakika Güncel Şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı babasını bıçakladı

Şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı babasını bıçakladı

1 saat önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir çocuk, şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı babasını bıçakladı, kavgayı ayırmak isteyen ablası da kolundan yaralandı.

Şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı babasını bıçakladı, System.String[]

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir çocuk, şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı babasını bıçakladı, kavgayı ayırmak isteyen ablası da kolundan yaralandı.


Değirmenönü Mahallesi'nde ikamet eden E.E. (15), kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babası S.E. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E, babasını bıçakladı, bu sırada kavgayı ayırmak isteyen ablası L.E. de kolundan yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi devam eden babanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

E.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yıldırım, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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