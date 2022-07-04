ŞİDDET UYGULANARAK DİLENDİRİLEN ÇOCUKLARIN DRAMI - Son Dakika
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ŞİDDET UYGULANARAK DİLENDİRİLEN ÇOCUKLARIN DRAMI

04.07.2022 12:00

ŞİRİNEVLER'de yaşları 2 ile 15 arasında değişen çocuklar, yanlarındaki kişiler tarafından dilendirilirken, bir de şiddet uygulanması yürekleri burktu.

ŞİRİNEVLER'de yaşları 2 ile 15 arasında değişen çocuklar, yanlarındaki kişiler tarafından dilendirilirken, bir de şiddet uygulanması yürekleri burktu. Şiddete maruz kalan çocukların yaşadığı dram, cep telefonu kamerasına yansıdı. Dilencilerin yoğunluğu nedeniyle dükkanlarının tercih edilmemesinden yakınan esnaf, yaşanan şiddet olayları karşısında çileden çıktı.

Bahçelievler Şirinevler'de, metro, metrobüs ve diğer ulaşım araçlarını kullanan binlerce kişinin her gün karşılaştığı dilenci çocuk tablosu, kanayan yaraya dönüştü. Yaş aralığı 2-15 arasında olduğu tahmin edilen çocuklar, kirli ve yırtık elbiselerle bölgedeki insanlardan para istiyor. Çocukların bu içler acısı durumunun yanında, bir de onları kullananlar tarafından şiddet uygulanması tepkilere neden oldu. O şiddet olayları, çevredekiler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Şirinevler meydanda işyeri bulunan Volkan Sevindik, çocukların yanlarındaki kişiler tarafından şiddete maruz kaldıklarını ifade ederek, Dilenciler peşimizi bırakmıyor. Müşterilerimizi taciz ediyorlar, vatandaşı taciz ediyorlar. Artık ellerinden parayı alıp kapma noktasına geldi. Yetkililer ile görüştük, onlar da bir şey yapamadıklarını söylediler. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dilenemeyen çocuklar şiddete uğruyor. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Geçen gün arkadaşımızın dükkanını taşladılar, müdahale ettiğimiz zaman da vatandaş bize tepki gösteriyor dedi.

MİLLETİN BACAKLARINA ASILIYORLAR

Esnaf Bilal Erdinç, dilenciler nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, Dilenciler yüzünden çalışamıyoruz. Müşteriler buraları tercih etmiyor, dilencileri görünce kalkıp gidiyor. Kız çocukları çoğunluklu olduğu için tepki gösteremiyoruz. Milletin bacaklarına asılıyorlar. Tahmini günlük en az 400 lira para kazanıyorlar. Burası en az 2 yıldır bu durumda şeklinde konuştu.

YORUMLAR (1)
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİDDET UYGULANARAK DİLENDİRİLEN ÇOCUKLARIN DRAMI - Son Dakika

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