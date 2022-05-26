Şiddet uygulayan 580 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca aile içi ve kadına şiddetin önlenmesi amacıyla kurulan Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde bugüne kadar mahkeme kararı doğrultusunda elektronik kelepçe takmakla yükümlü 1200 kişinin takibi yapıldı, hala 580 kişi takip ediliyor. Elektronik kelepçeyle izlenen vakalarda şu ana kadar şiddet olayı yaşanmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde kadın muhabirlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Dr. Sibel Özdemir, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin sunum yaptı. Özdemir, aile içi ve kadına yönelik şiddete karşı kanunun etkin şekilde uygulanması için personel planlamasının gerek Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) gerek Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ivme kazanarak devam ettiğini söyledi.

'KADES 11 DİLDE HİZMET VERECEK'Sibel Özdemir, Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES) önemine değinerek, "KADES, şiddet ihbar seviyesini minimum seviyeye çekmiş, bizlere güç kazandırmıştır. 3 milyon 70 bin kadın vatandaşımız tarafından indirildi, yaklaşık 400 bin ihbar geldi. Gelen tüm ihbarlara ortalama 5 dakikada müdahale edilmektedir. KADES uygulamasının daha fazla kişiye ulaşması için farklı dillere de tercümesi yapılarak kullanılmaya başlandı. Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça ve Farsça olarak kullanılmaya başlandı. 11 dile çıkarmak için çalışmalar başladı. Almanca, İspanyolca, Kürtçe, Özbekçe, Kırgızca da eklenerek 11 dille hizmet sunacak" dedi.'MAĞDURA YAKLAŞIRSA MÜDAHALE BAŞLIYOR'Özdemir, elektronik kelepçe uygulamasını anlatarak, "Elektronik kelepçe takmakla yükümlü olan kişi, şiddete maruz kalma ihtimali olan kişiye mahkeme kararının belirttiği mesafeden fazla yaklaşırsa merkeze GPS üzerinden uyarı sinyali düşüyor. Elektronik kelepçe denen bu cihaz darbeye, suya dayanıklı. Bunlardan etkilenmeyen cihaz ayak bileğine takılıyor. Biz şiddet uygulayanın harita üzerinde nerede olduğunu görebiliyoruz. Ev hapsi şeklinde değil; hareket edebilir, başka yerlere gidebilir ama mağdur olan kişiye belirtilen mesafeden fazla yaklaşamaz. Tekrar yaklaşma ihtimaline karşı mağdura verdiğimiz bir ünite var. İzleme ünitesine panik butonu ekledik. Butona basınca şiddet mağdurumuz bize ulaşabiliyor. Şiddet uygulayan kişinin mağdura yaklaşması, kelepçeyi çıkarmaya çalışması, ünitesini şarj etmezse hepsinin ikaz olarak bize bildirisi düşüyor. Kayışı çıkarmaya, çözmeye çalışabilir, yine bize ikaz geliyor. Mağdura yaklaştı, 'yasak bölge' diye oluşturduğumuz alana girmeye çalıştı, müdahale politikamız başlıyor. Mağdur aranıyor, şiddet uygulayan ve ilgili kolluk birimleri aranıyor. Olası teşebbüse devam etme ihtimaline karşı kolluk ekibi o bölgeye ulaşıyor. Şiddet uygulayanı o bölgeden uzaklaştırıyoruz" diye konuştu.'SİNYAL KESİLİRSE UYARI GİDİYOR'Sibel Özdemir, yönlendirilen kolluk kuvvetlerinin çok kısa sürede olay yerine ulaştığını kaydederek, "Sinyallerin kesildiği yerlerde metro istasyonları gibi, hareketsiz kalınca ünitemizden belki bir süre hareket etmeyince uyarı geliyor; kendisini 'hareket et' diye uyarıyoruz. Bu ünite üzerinden hem şiddet uygulayan hem de mağdura ulaşabiliyoruz. Bu cihaz 1000 kapasiteydi, şimdi 1500 kapasiteye çıktı. Aktif olarak 580 kişi kullanıyor. Cihazlarımız ve yazılımımız, uygulama yerli ve milli. 1200 vaka şu ana kadar takip edildi, aktif olarak halen daha 580 vakamız var" dedi.

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de elektronik kelepçeyle takip edilen vakalarda şu ana kadar şiddet olayının gerçekleşmediğini kaydetti.